Un triplé de Messi, un show de Dembélé : le Barça s'est régalé

Un triplé de Lionel Messi, un petit but d’Ousmane Dembélé. Et le FC Barcelone a déroulé. Pour son entrée en lice dans l’édition 2018/2019 de la Ligue des Champions, le club catalan n’a fait qu’une bouchée du PSV Eindhoven. Après une première mi-temps relativement tranquille, les Blaugrana ont accéléré dans le dernier quart d’heure du match pour signer un 25e succès lors des 27 derniers matches disputés au Camp Nou sur la scène européenne. Un patron.

Le Barça continue son début de saison idyllique. Après quatre victoires de rang en Liga, les Catalans devaient parfaire leur série en accueillant le PSV Eindhoven, reçu 5 sur 5 en championnat. Pour le club néerlandais, l'euphorie s’est terminée au Camp Nou, où il n’a existé que sur de rares contres et a passé son temps à courir après le ballon. En face, les Blaugrana ont joué comme à leur habitude. Parfois maladroits dans le dernier geste, ils ont fini par trouver la faille à l’usure sous l’impulsion d’un Lionel Messi immense.

Messi voit triple

Il faut dire que l’Argentin est en mission : il veut ramener la Ligue des Champions en Catalogne après l’avoir laissée trois années de suite au rival madrilène. Pour lancer sa campagne, quoi de mieux qu’un coup franc caressé et imparable au moment où le Barça peinait à se montrer dangereux malgré sa domination (1-0, 31e). La suite n’a été que formalité. Après la pause, alors que le PSV n’a jamais vraiment semblé en mesure de rivaliser, Ousmane Dembélé a éclaboussé la rencontre de son talent en s’ouvrant le chemin du but tout seul. Servi par Philippe Coutinho, il a éliminé deux joueurs avec une roulette avant d’enchaîner avec une frappe clinique (2-0, 74e). Le Français, déjà auteur de son cinquième but de la saison, a ensuite laissé à Messi le soin de finir le travail avec un triplé, son 8e en Ligue des champions (77e, 87e).

La soirée aurait sans doute été encore meilleure si Samuel Umtiti n’avait pas été expulsé après avoir reçu un deuxième carton jaune pour une obstruction (79e), le premier étant survenu après un geste d’humeur dont il pouvait se passer au regard du scénario de la rencontre. Qu’importe, avec cette énième balade à domicile, le Barça s’empare de la tête du groupe de la mort grâce à un goal average qu’il est déjà disposer à soigner. Et qui devrait compter le moment venu.