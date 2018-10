Le Bayern Munich domine l'AEK Athènes (0-2) et retrouve la victoire en C1

Le Bayern Munich n'a pas eu à forcer son talent. En déplacement sur la pelouse de l'AEK Athènes ce mardi soir, les Bavarois se sont imposés sur le score de 0-2, grâce à deux buts en deux minutes inscrits en seconde période par Javi Martinez puis Robert Lewandowski. Si l'essentiel est au bout, les hommes de Nico Kovac n'ont pas franchement convaincu dans le jeu. Grâce à ce succès sans contestation et après trois journées, le Bayern s'installe provisoirement en tête du groupe E, en attendant l'autre rencontre de la poule, à savoir Ajax Amsterdam – Benfica Lisbonne.

Après s'être rassuré en Bundesliga, le Bayern Munich avait à cœur d'en faire de même en Ligue des champions. Pourtant, le contenu de la première heure avait de quoi susciter l'inquiétude du côté bavarois. Seul le côté gauche, notamment sous l'impulsion de Serge Gnabry titularisé à l'aile à la place de Franck Ribéry, forfait, a donné quelques satisfactions. L'ancien pensionnaire du Werder Brême s'est montré particulièrement virevoltant, sans pour autant réussir à trouver ses partenaires. Sa propre frappe en angle fermé n'a pas accroché le cadre (39e).

En face, l'AEK Athènes ne s'est pas montré plus dangereux et a surtout opéré en contre, sans parvenir pour autant à inquiéter un Manuel Neuer, appelé à passer une soirée plutôt tranquille.

Deux minutes et tout est renversé

Au retour des vestiaires, les hommes de Nico Kovac ont commencé à progressivement mettre de la vitesse dans leur jeu. Peu en réussite depuis le début de la rencontre, Javi Martinez a fini par délivrer les siens en reprenant du gauche une première tentative contrée d'Arjen Robben (61e). Dans la foulée, étrangement seul aux six mètres, Robert Lewandowski n'a eu plus qu'à pousser le cuir au fond du but de Vasilios Barkas (63e). L'international polonais aurait même pu inscrire un doublé mais sa frappe du pied droit a été arrêtée sur sa ligne par le dernier rempart adverse (66e).

Avec notamment la rentrée de Leon Goretzka à l'heure de jeu, le Bayern Munich a retrouvé de l'impact au milieu de terrain et a ainsi tranquillement réussi à conserver son avantage au tableau d'affichage. A défaut de se rassurer complètement, les Bavarois engrangent un nouveau résultat positif en Ligue des champions. Les portes des huitièmes de finale s'ouvrent de plus en plus.