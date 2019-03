Le PSG "risée de l'Europe", ses supporters en colère

Le Collectif Ultra Paris a réagi vendredi à l'élimination du PSG en Ligue des champions. Et l'association de supporters parisiens n'a pas épargné les joueurs du club de la capitale. "La ferveur et un soutien sans faille vous avez eus, la honte et le mépris vous nous avez rendus! Près de deux ans après la pire humiliation subie par les supporters du Paris Saint-Germain, nous voilà de nouveau la risée de l'Europe", écrit le CUP dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, deux jours après le 8e de finale retour perdu contre Manchester United (3-1).

"Vous avez failli à votre mission. (...) Nous attendons plus de respect, plus de combativité, plus de professionnalisme et plus d'ambition de la part de ceux qui ont le devoir de défendre nos couleurs sur le terrain !", poursuit-il. "Nous n'accepterons plus que vous salissiez nos couleurs et l'honneur de notre ville de la sorte! (...) Ni valeurs, ni honneur. Achetez-vous des couilles ou dégagez !", conclut le CUP, alors que les supporters parisiens ont été la cibles de moqueries sur les réseaux sociaux.

Des tags ont été retrouvés vendredi matin devant le Camp des loges à Saint-Germain-en-Laye, où s'entraîne habituellement le PSG, selon un tweet d'un journaliste de RMC Sport. "Honteux! Sans couille", "Respectez-nous !", était-il écrit. Mis au repos après l'humiliation contre Manchester United, les Parisiens doivent reprendre l'entraînement dimanche, avant de se déplacer à Dijon mardi en championnat.