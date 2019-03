Le PSG souhaiterait prolonger Thomas Tuchel jusqu'en 2022

Les changements, ce n'est pas pour maintenant. Si l'humiliation subie face à Manchester United (1-3) devrait longtemps suivre le PSG, Nasser Al-Khelaïfi ne compte rien bouleverser. Du moins, pas dans l'immédiat. "J'ai confiance dans le coach (...) Mais ce n'est pas parce qu'on perd un match qu'on doit agir maintenant. On doit prendre des décisions la tête froide. Mais là ce n'est pas le moment", déclairait-il peu après le coup de sifflet final.

Tuchel prend son temps

Si "NAK" a donc soutenu publiquement Thomas Tuchel après cette débâcle, une de ses déclarations a toutefois interloqué. "On verra sa décision s'il veut changer ou s'il ne change pas", glissait-il. Comme si l'Allemand semblait incertain sur son avenir dans la capitale. Et ce jeudi, Le Parisien informe que ce dernier a une prolongation de contrat entre ses mains. Le tout depuis la victoire à Old Trafford (0-2) le 12 février dernier.

Selon le quotidien, le nouveau bail proposé par le board parisien à son entraîneur est de deux ans supplémentaires, soit jusqu'en 2022. Pour l'heure, Tuchel n'a pas encore donné de réponse définitive. Il devrait le faire d'ici une quinzaine de jours. "Tout est possible dans le foot. Tuchel peut décider demain de prendre le Real Madrid. Mais à 99%, il devrait répondre positivement à la proposition du PSG", assure l'un des acteurs de ce dossier au Parisien. Annoncé au PSG, Arsène Wenger devrait quant à lui rejoindre la FIFA. Un poste de responsable du développement technique attendrait l'ancien entraîneur d'Arsenal.