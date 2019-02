Le succès du PSG à Old Trafford ? La victoire d'un collectif inspiré par un homme

Au Théâtre des rêves, le risque de voir le PSG vivre un enfer était bien réel. Sans Neymar ni Edinson Cavani, le leader de la L1 avait toutes les raisons de craindre ce déplacement à Old Trafford face à une équipe de Manchester United irrésistible depuis l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjaer. Mais c'est bien cette formation parisienne, diminuée et sans certitudes après quelques performances domestiques moins convaincantes, qui est parvenue à faire vivre un vrai cauchemar aux Mancuniens et aux supporters anglais (0-2). Grâce notamment à une mentalité irréprochable et un collectif aussi étonnant que prometteur.

Portés par des fans survoltés dans les tribunes de ce stade mythique, le PSG a réalisé une prestation remarquable pour écrire l'histoire. Oui, rien de moins que ça. Certes, ce n'est qu'un huitième de finale aller. Et face une équipe en phase de reconstruction. Cependant, jamais un pensionnaire de l'élite française n'était parvenu à s'imposer dans l'antre des Red Devils (aucune victoire en quatorze tentatives avant le succès parisien mardi soir). C'est chose faite. Et avec la manière s'il vous plait. Mais plus que le résultat, ce qui ressort surtout de ce succès en terre anglaise est bien cette impression d'une domination collective sur le pré mancunien.

Vidéo - "Une victoire qui vient aussi des tribunes" ou comment les supporters ont pesé sur Old Trafford 02:39

"C'est une grande satisfaction"

Privés de deux de ses principales individualités, Paris a trouvé les ressources pour élever son niveau. Au meilleur des moments. Ce mardi soir, Thomas Tuchel a vu une équipe unie, solidaire et appliquée. "Tout le monde a travaillé pour boucher les trous. On n'a pas laissé beaucoup d'actions. C'est un bel accomplissement de notre part", a applaudi l'Allemand. Les Parisiens ont en effet laissé peu d'espaces entre leurs lignes aux Mancuniens. A l'image d'un Anthony Martial transparent avant sa sortie à la pause ou d'un Paul Pogba anesthésié par Marquinhos mais aussi par Daniel Alves et Marco Verratti, les Red Devils ont lutté pour se procurer des occasions franches et ont terminé la rencontre avec un seul petit tir cadré ! Le travail d'équipe a payé. "C'est la victoire du collectif", a apprécié Julian Draxler.

Les joueurs parisiens ont démontré l'état d'esprit parfait pour aller chercher ce succès. Défensivement, ils sont ainsi nombreux à avoir fait les efforts nécessaires pour stopper les contre-attaques rapides de Manchester. En capitaine satisfait, Thiago Silva savourait à l'issue de la rencontre. "C'est une grande satisfaction. Les gens parlent souvent sur le fait qu'on prend beaucoup de buts cette année. Et aujourd'hui, on a démontré que si on jouait avec la bonne mentalité, on pouvait faire des grandes choses. Aujourd'hui, Kylian, Julian et les autres attaquants ont bien travaillé défensivement."

Vidéo - "Paris peut dire merci à Marquinhos, l'anti-Pogba" 01:50

Tuchel salué par ses joueurs : "Tactiquement, il est très bien"

Cette réussite est bien sûr à mettre au crédit des joueurs parisiens. Mais aussi de leur entraîneur, Thomas Tuchel. Le technicien allemand a trouvé les mots pour insuffler cette envie de se battre ensemble, de faire les efforts pour les autres. Et si certains de ses prédécesseurs s'étaient ripés sur le plan tactique dans des rendez-vous cruciaux en Europe, il a aussi opté pour le bon schéma et les bonnes recettes (lignes resserrées et projections rapides) afin de contrer United.

"Tactiquement, il est très bien, reconnait Draxler. L'équipe a confiance en lui. Ce n'est pas seulement lui. Mais tout le staff qui nous donne beaucoup d'informations sur l'autre équipe, complète Thiago Silva. Lundi, on a travaillé pour éviter les contre-attaques. Et ce mardi, on a été très solides. Tout ce qu'ils nous ont dit là, on l'a vu sur le terrain". Tuchel et son staff ont frappé un grand coup. Comme Paris en affichant ce visage. Car ces vertus collectives, on ne les soupçonnait pas forcément chez le leader de la L1, même si les performances de l'automne face à Naples et Liverpool avaient laissé entrevoir de choses intéressantes.

Enfin, il faut aussi souligner que cette sortie arrive au moment où Paris est privé de deux individualités cruciales. Cela ne veut pas dire que le PSG est meilleur sans Neymar et Cavani. Mais que cette équipe a des ressources et que Tuchel, maître tacticien et du management, sait comment les exploiter. C'est de bon augure. L'entraîneur parisien va pouvoir construire sur ce match déjà historique à Old Trafford. "On a grandi dans ce match, on a fait le pas d'après, en défendant comme ça", se réjouit déjà l'Allemand.