Le PSG a gagné sa bataille contre l'UEFA. Alors que l'instance avait décidé de rouvrir le dossier parisien en septembre dernier pour d'éventuelles irrégularités concernant les règles du fair-play financier, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a annoncé ce mardi donner raison au club parisien. Résultat, ce réexamen est tout simplement "annulé" et la décision de la Chambre d'instruction de l'ICFC, rendue en juin dernier et positive pour Paris, est celle définitive.

"L’appel interjeté devant le TAS le 3 octobre 2018 par Paris Saint-Germain contre la décision rendue le 19 septembre 2018 par la Chambre de jugement de l’Instance de contrôle financier des clubs de l’UEFA (ci-après « ICFC de l’UEFA ») (la décision attaquée) est admis et la décision attaquée est annulée", récite ainsi le communiqué. "La décision rendue le 13 juin 2018 par la Chambre d’instruction de l’ICFC de l’UEFA, par laquelle l’enquête sur la conformité du Paris Saint-Germain au règlement du fair-play financier de l’UEFA a été clôturée, est donc définitive", annonce-t-il.

De son côté, le PSG est forcément satisfait de cette décision. Toutefois, il n'est pas pour autant débarrassé du fair-play financier. Le 13 juin dernier, l'UEFA expliquait que "l'impact financier des activités de transfert à partir de l'été 2017 et le respect du seuil de rentabilité pour l'exercice 2018 resteront sous surveillance étroite et feront l'objet d'un examen approfondi". Pour rappel, le PSG avait recruté Neymar et Kylian Mbappé à l'été 2017 pour une somme aux alentours des 400 millions d'euros.