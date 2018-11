Les cas de figure où le PSG serait qualifié pour les huitièmes de finale de C1...

Le groupe C est encore loin d'avoir livré son verdict. Mais la situation s'est quand même clarifiée après la victoire du PSG sur Liverpool (2-1) et de Naples sur l'Etoile Rouge de Belgrade (3-1). Une chose à retenir : Paris a ainsi son destin en mains.

En cas de victoire à Belgrade lors de la dernière journée, il sera qualifié pour les huitièmes de finale. Et il terminera premier du groupe si les Italiens ne s'imposent pas à Anfield. En cas de succès napolitain, il devra se contenter de la deuxième place mais tiendra quand même son billet pour la phase à élimination directe.

Bernat, Mbappé NeymarGetty Images

La situation pourrait se compliquer en cas de nul du PSG à Belgrade. Pas si Liverpool ne s'impose pas devant Naples. Dans ce cas de figure, les Napolitains termineraient en tête du groupe devant Paris et les Reds seraient reversés en Ligue Europa.

Trois équipes à 9 points, kezako ?

Le cas qui nécessiterait de sortir la règle à calcul se produira si Paris fait un nul à Belgrade pendant que Liverpool s'impose devant Naples. Car on se retrouverait avec trois équipes à neuf points. Il faudrait alors se référer à l'article 17 du règlement de la Ligue des champions, selon lequel seuls les résultats entre les trois équipes comptent.

La première étape consisterait donc à retirer de ce classement à trois les scores réalisés avec l'Etoile Rouge de Belgrade (dernier du groupe dans notre cas de figure) et Liverpool serait assuré de terminer premier avec 6 points, devant le PSG et Naples (5 points). Paris aurait en l'occurrence de grandes chances de terminer deuxième : si Liverpool s'impose contre Naples par deux buts d'écart ou plus, ou si Liverpool s'impose 1-0, 2-1 ou 3-2.

Dans le premier cas, Paris posséderait une meilleure différence de buts générale dans ce classement à trois (0 contre -1), c'est le critère 2 du règlement. Dans le second, il afficherait une meilleure attaque (+7 contre +4, +5, ou +6), c'est le critère 3. Pour conclure, le PSG sera éliminé d'une lutte à 3 seulement si Naples perd lors d'un match très prolifique en buts à Anfiled (4-3, 5-4, 6-5, etc…), ce qui offrirait alors une meilleure attaque joueurs de Carlo Ancelotti par rapport à ceux de Thomas Tuchel.

Pour rappel, voici, dans l'ordre, les 5 critères de l'article 17 du règlement :

1. Le plus grand nombre de points obtenus dans les matches de groupe disputés entre les équipes concernées.

2. La meilleure différence de buts dans les matches de groupe disputés entre les équipes concernées

3. Le plus grand nombre de buts marqués dans les matches de groupe disputés entre les équipes concernées.

4. Le plus grand nombre de buts marqués à l'extérieur dans les matches de groupe disputés entre les équipes concernées.

5. Si, après l’application des critères 1 à 4, plusieurs équipes sont toujours à égalité, les critères 1 à 4 sont à nouveau appliqués exclusivement aux matches entre les équipes restantes afin de déterminer leur classement final.

En cas de nul à Belgrade et de victoire de Liverpool face à Naples, le destin du PSG dépendra donc de l'écart du score entre les Anglais et les Italiens. Si les Reds s'imposent par un but d'écart, Paris sera éliminé. S'ils s'imposent par au moins deux buts d'écart, Paris sera qualifié. Enfin, si le PSG perd à Belgrade, il sera quand même qualifié si Liverpool ne bat pas Naples. Si dans le même temps les Reds s'imposent, Paris sera reversé en Ligue Europa.

Vincent Bregevin et Jean Canesse