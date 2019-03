Les notes de Barcelone-OL : Le fantôme de Depay, le cauchemar de Marcelo

Anthony Lopes : non noté

J'ai aimé : Il a évité que la navire sombre complètement avec des anticipations décisives devant Lionel Messi (14e), Luis Suarez (20e) et une dernière sur Philippe Coutinho (21e) sur laquelle il se blesse. Avant de quitter ses partenaires, ses deux envolées face à Messi (4e) et Suarez (27e) ont maintenu l'OL dans le match. Il était parti pour être aussi bouillant qu'à l'aller car il ne peut absolument rien sur les deux premiers buts du Barça.

Je n'ai pas aimé : Un dégagement raté directement dans les pieds catalans (26e), mais il n'avait déjà plus tous ses esprits.

En bref : Le meilleur joueur de l'OL jusqu'à sa sortie.

Remplacé par Mathieu Gorgelin (34e) : 4

J'ai aimé : Une parade devant Messi (39e) qui l'a parfaitement fait rentrer dans son match.

Je n'ai pas aimé : Il est livré à lui-même sur les trois buts qu'il encaisse. Même s'il peut avoir la main un peu plus ferme sur le deuxième but de Messi.

En bref : Un match frustrant.

Mathieu Gorgelin remplace Anthony Lopes lors de FC Barcelone-OL en Ligue des championsGetty Images

Leo Dubois : 3,5

J'ai aimé : Une seconde période un peu mieux maîtrisée.

Je n'ai pas aimé : Pris dans le dos constamment par Suarez ou Coutinho, il a eu du mal à s'entendre avec Jason Denayer. A l'image de cette action où il laisse filer l'Uruguayen et se fait enrhumer sur le crochet (29e). Sa première période fut un calvaire. Et il n'a absolument jamais apporté le danger sur son côté droit.

En bref : Un cauchemar.

Marcelo : 3

J'ai aimé : L'autorité dégagée face à Suarez après la pause. Il a enfin gagné des ballons et permis à son équipe de rester haute.

Je n'ai pas aimé : Sa lenteur est un vrai handicap face à une équipe aussi virevoltante. Le Brésilien a laissé des boulevards dans son dos. Sa relance a été un supplice et il a beaucoup trop abusé de ballons longs. Sa glissade face à Messi a failli sceller le sort de la rencontre (69e). Il a fini par danser sur une ultime inspiration de l'Argentin beaucoup trop fort pour lui (78e).

En bref : Il a paru bien gauche et pataud face à Messi.

Jason Denayer : 4

J'ai aimé : Une belle intervention sur Messi, il ne mord pas sur la feinte de l'Argentin (56e) et un sauvetage acrobatique face à Ivan Rakitic (75e).

Je n'ai pas aimé : Il manque de métier et de vice face à Suarez qui en a profité pour se jeter dans ses pieds sur l'action du penalty. Il lâche complétement Coutinho sur le deuxième but et sa grosse mésentente avec Marcelo (37e) a bien failli coûter cher. Sa tendance à se jeter coûte cher face à Messi, maître de la feinte (78e).

En bref : Autoritaire mais trop lourd ce mercredi.

Marçal : 4

J'ai aimé : Il sauve sur sa ligne un ballon de but en début de seconde période et permet à Lyon de rester dans la course.

Je n'ai pas aimé : Lui aussi a mal géré la profondeur. Pris dans son dos par Messi (14e), il est en retard sur Suarez, se fait balader et ouvre l'espace qui coûte le second but.

En bref : Il manquait de rythme et cela s'est vu.

Ferland Mendy : 3,5

J'ai aimé : Sa première incursion intéressante à l'heure de jeu (58e) semble l'avoir libéré et on l'a enfin vu apporter le surnombre.

Je n'ai pas aimé : Un premier acte abominable. Sans véritable adversaire direct, il s'est perdu sur le terrain. Il a manqué de tranchant et perdu confiance par des mauvais choix au fil de la première heure de jeu.

En bref : Il n’a pas assumé son nouveau statut.

Remplacé par Maxwel Cornet (76e)

Lucas Tousart : 4

J'ai aimé : Son but bien sûr, plein d'opportunisme et de sang-froid. Il lui a redonné confiance en son jeu l'espace d’un quart d'heure.

Je n'ai pas aimé : Cela a été un supplice durant une heure. Balle au pied, il a éprouvé d'énormes difficultés dans la relance ou même l'orientation du jeu. Et il a participé à la domination catalane en fournissant des munitions gratuites à l'adversaire.

En bref : Un but qui sauve les apparences.

Tanguy Ndombele : 5,5

J'ai aimé : Le seul à trouver des décalages et à changer de rythme en première période. Il fut le Lyonnais le plus régulier du jour et il n'a cessé de gagner en épaisseur au fil du match jusqu'à faire sa loi au milieu de terrain. La récupération n’est pas son fort ? Il a pourtant signé quelques retours précieux notamment devant Messi et ses percées balle au pied.

Je n'ai pas aimé : Encore quelques erreurs de placement où il couvre les attaquants du Barça.

En bref : Le seul à surnager.

Nabil Fekir : 4

J'ai aimé : Un coup franc dangereux en fin de match, quelques raids. C'est maigre. Trop maigre. Il a tenté d'éclairer le jeu et sa bonne période autour de l'heure de jeu correspond au sursaut des Gones.

Je n'ai pas aimé : C'est lui qui doit prendre le jeu à son compte mais il n'a jamais semblé en mesure de peser sur le cours des événements. En manque de rythme, il a souffert dans les duels. En manque d'inspiration, il n'a jamais trouvé les décalages en multipliant les touches de mal.

En bref : Genesio avait annoncé que le Barça avait Messi et Lyon, Fekir. La comparaison fait très mal ce mercredi.

Memphis Depay : 2

J'ai aimé : Une passe qui aurait pu être décisive pour Dembélé (20e) et c'est tout.

Je n'ai pas aimé : Il a souvent privilégié la solution individuelle et quand il a tenté d'orienter le jeu, il s'est heurté à ses limites du moment avec des passés latérales ratées et dangereuses. Il a fini par disparaître complètement des débats même lorsque Lyon a sorti la tête de l'eau. Une prestation indigne du statut qu'il revendique.

En bref : Il paraît qu'il aime les grands matches. La réciproque n'était pas vrai ce soir.

Remplacé par Bertrand Traoré (72e).

Moussa Dembélé : 4

J'ai aimé : Une grosse disponibilité. Lui, il ne s'est pas caché et a demandé les ballons. Sa frappe semblait prendre la direction de la lucarne (20e). Dembélé a eu le mérite de tenter face au Barça.

Je n'ai pas aimé : Il a souffert face à la science du placement de Clément Lenglet qui a fini par prendre l'ascendant en seconde période. Le buteur a fini par disparaître après un début de match plein de promesses.

En bref : Pas beaucoup de munitions à se mettre sous la dent et il reste dépendant du rendement de ses équipiers.