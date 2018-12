Les notes du PSG face à l'Etoile Rouge : Neymar et Mbappé leur ont tout fait

Gianluigi Buffon : 5

J'ai aimé : Comme depuis le début de saison, son attitude vis-à-vis de ses coéquipiers pendant la mi-temps et à la fin du match montre qu'il est l'une des pièces maîtresses de l'effectif parisien.

Je n'ai pas aimé : Pas du tout sollicité en première période, l'Italien n'a pas surgi comme il en avait été capable face à Naples, et a encaissé un but sur sa première frappe cadrée subie.

En bref… L'Italien a vécu sa première soirée en demi-teinte avec le PSG.

Thilo Kehrer : 6.5

J'ai aimé : Il a parfaitement animé son couloir droit. Défensivement, il a été très souvent propre, et s'est permis quelques montées qui auraient pu faire mouche.

Je n'ai pas aimé : Le but vient de son côté. À noter également une nervosité qui pourrait coûter cher dans d'autres rencontres, en témoigne son carton jaune reçu en première période (29e).

En bref... L'Allemand continue de s'affirmer en défense. Au point de vite devenir incontournable ?

Thiago Silva : 8

J'ai aimé : Il avait éteint les Reds il y a deux semaines, et ce mardi, Thiago Silva a encore tout repoussé, au sol et surtout dans les airs. Il n'a pas pu empêcher le but, mais a prouvé que le PSG doit compter sur lui pour espérer aller loin en Ligue des champions.

Je n'ai pas aimé : RAS.

En bref... Appliqué et décisif, il a résisté à la chaude ambiance du Marakana.

Thiago Silva lors du match Etoile Rouge - PSG, 2018Getty Images

Presnel Kimpembe : 6

J'ai aimé : Ce n'est pas nouveau, mais difficile de bouger l'international français. Pavkov et sa troupe l'ont à nouveau expérimenté ce mardi.

Je n'ai pas aimé : Ses sautes de concentration ont encore failli coûter cher à Paris, surtout dans la période où le club de la capitale était bousculé par Belgrade.

En bref... Il doit impérativement gagner en régularité.

Juan Bernat : 6,5

J'ai aimé : Il a continuellement cherché à aider ses partenaires en attaque sur le côté gauche, en aidant notamment Mbappé à échapper à la défense adverse.

Je n'ai pas aimé : Toujours des lacunes défensivement, comme sur le but de l'Étoile Rouge (56e) où il manque d'agressivité.

En bref... Une montée en puissance à l'image de l'équipe.

Marquinhos : 7

J'ai aimé : Il n'a pas crié toute sa rage après une intervention défensive comme face à Liverpool, mais il a encore très bien géré les tentatives de contre adverses.

Je n'ai pas aimé : Son placement parfois très défensif peut empêcher son équipe de ressortir le ballon.

En bref... A force, le Brésilien risque de finir la saison dans cette position de 6.

Les Parisiens fêtent le but de Marquinhos à Belgrade - 2018Getty Images

Marco Verratti : 7,5

J'ai aimé : À la baguette avec Neymar, c'est lui qui a souvent lancé les mouvements chauds du PSG en début de match.

Je n'ai pas aimé : Il ne changera pas. Souvent dans les rixes qui ont opposé Serbes et Parisiens, il a failli provoquer un penalty (19e), et reste capable de gestes répréhensibles.

En bref... Malgré ses frasques, l'Italien reste indispensable au PSG.

Remplacé par Adrien Rabiot (83e)

Angel Di Maria : 6.5

J'ai aimé : On n'en parle pas autant que la MCN, mais l'Argentin continue de peser en attaque. Des passes milimétrées dans le jeu ou sur coup de pied arrêté, comme sur le 3e but (74e).

Je n'ai pas aimé : Il la joue parfois trop facile sur certaines situations offensives.

En bref... Di Maria est un formidable fournisseur de ballon pour les 3 monstres offensifs du PSG.

Remplacé par Julian Draxler (88e).

Neymar : 8

J'ai aimé : Dans sa position de meneur, il va donner du fil à retordre à n'importe quel adversaire. Des passes lasers, des dribbles effarants, un but... Une nouvelle prestation de grande classe du Brésilien.

Je n'ai pas aimé : Il a eu beaucoup de mal à obtenir le ballon en début de partie.

En bref... Son retour défensif en fin de partie résume tout de son match : sérieux et impliqué.

Thomas Tuchel avec Neymar, lors de l'Etoile Rouge - PSG , 2018Getty Images

Kylian Mbappé : 8

J'ai aimé : 1 but, 2 passes décisives... Il a joué en une touche très tôt pour déstabiliser le bloc serbe, qu'il s'est fait un plaisir de déchirer quand il avait de l'espace pour déborder.

Je n'ai pas aimé : Pour chipoter, il a manqué de réalisme sur un face à face et a oublié Di Maria à la 63e.

En bref... Efficace et très actif, il a fait les bons choix sur presque tous ses ballons.

Edinson Cavani : 7

J'ai aimé : Une frappe, un but. C'est tout ce qu'on demande au Matador, qui a ouvert la voie du succès à son équipe.

Je n'ai pas aimé : Il a aussi manqué des occasions toutes faites (68e), et fait parfois preuve d'approximations dans la surface.

En bref... Encore cette impression qu'il n'est pas assez impliqué dans le jeu collectif de son équipe en attaque, mais son 2e but de la saison en Ligue des champions ne peut que lui donner de la confiance.