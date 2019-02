Les pronos de la semaine : Dortmund et Tottenham, ça va être explosif

Le pari "tout pour le spectacle" : Tottenham et Dortmund se neutralisent

Sur le papier, c'est peut-être l'affiche la plus sexy de ses 8e de finale, avec deux équipes joueuses et offensives qui pourraient offrir un joli spectacle au public de Wembley. Tottenham, qui sera toujours privé de Harry Kane pour ce match, vient de signer trois victoires de rang en Premier League. Ce qui confirme que cette équipe est capable du meilleur comme du pire. Mais face à une équipe aussi efficace offensivement comme Dortmund, le moindre trou d'air risquera d'être sanctionné. Les joueurs de Lucien Favre, bien que toujours leaders du championnat, restent sur deux nuls décevants en Bundesliga, ce qui a permis au Bayern Munich de refaire une partie de son retard et de relancer le suspense. Même si Dortmund a gâché une avance de trois buts le week-end dernier devant Hoffenheim (3-3, score final), les Allemands ont les qualités nécessaires pour ramener un bon résultat d'Angleterre.

Lucien Favre (Borussia Dortmund)Getty Images

Le pari royal : le Real Madrid en toute tranquillité

Comme pour Manchester United, le changement d'entraîneur a été bénéfique au Real Madrid. Dans des proportions moins spectaculaires, certes. Mais Santiago Solari, c'est 4 défaites en 25 matches sur le banc madrilène, pour 2 nuls et 19 victoires. La dernière en date ? Lors du derby, sur la pelouse de l'Atlético Madrid. Et avec la manière, surtout (1-3). Avec Karim Benzema plus décisif que jamais et la pépite Vinicius, le Real Madrid a conforté son statut de favori avant d'affronter l'Ajax Amsterdam. Les Néerlandais, 2e de leur championnat à 6 points de leur rival du PSV Eindhoven après leur défaite contre Heracles le week-end dernier (1-0), n'ont gagné que 2 de leurs 5 matches en 2019. Même s'ils n'ont pas perdu un match sur leur pelouse cette saison en Ligue des champions, ils ne boxent pas dans la même catégorie que ce Real Madrid retrouvé.

