Ligue des chamions - Real Madrid, la C1 comme bol d'air frais ?

La Maison Blanche vacille. Son entraîneur Julen Lopetegui apparait de plus en plus menacé après une longue série de résultats décevants. Le Real Madrid vient de subir sa première défaite à domicile en championnat cette saison devant Levante (1-2) et une réaction est clairement attendue ce mardi en Ligue des champions sur la pelouse du Santiago Bernabeu face au Viktoria Plzen. Particulièrement décevants, les attaquants madrilènes devront se remettre dans le bon sens contre le champion tchèque qui avait été corrigé par la Roma lors de 2e journée (5-0).

Face à Levante, le Real n'a pas seulement connu son cinquième match consécutif sans victoire et sa troisième défaite de suite toutes compétitions confondues, il a aussi franchi la barre des huit heures sans parvenir à faire trembler les filets adverses. Marcelo a bien mis fin à cette vilaine série en marquant à la 72e minute mais cela n'a sauvé en rien la piètre performance de ses partenaires malgré un total de 32 tirs dont 12 cadrés. "Aujourd'hui, malgré une seconde période où l'équipe a tout donné, le but continue de nous fuir davantage qu'à d'autres périodes, regrettait le capitaine Sergio Ramos. Nous voulons changer ça en travaillant".

Vazquez et Asensio hors du coup

Ils représentaient la relève espagnole de l'attaque merengue lors des dernières saisons et avaient même souvent su se montrer décisifs lors de rendez-vous importants. Lucas Vazquez et Marco Asensio ne parviennent pourtant pas à confirmer leur montée en puissance cette saison. Du haut de ses 27 ans, le premier semblait arriver à maturité mais il reste désespérément muet depuis le mois d'août et n'a tout simplement signé aucun but ni aucune passe décisive malgré dix matches joués dont 8 comme titulaires.

Agé de 22 ans, le second fait légèrement mieux avec 12 rencontres disputées, toutes comme titulaires, pour une seule réalisation et trois passes décisives en Liga. Face à l'Espanyol, lors de la 5e journée de Liga (1-0), Asensio avait inscrit le dernier but madrilène avant cette vilaine période de disette. L'international espagnol apparait cependant actuellement incapable de faire la différence par la qualité de sa frappe de balle.

Bale et Benzema attendus

Le transfert de Cristiano Ronaldo vers la Juve cet été aurait pu permettre à ses anciens compères de prendre davantage de responsabilités au sein de l'attaque madrilène… Mais il a surtout laissé un grand vide. Les deux "B" de la BBC ne parviennent pas à compenser le départ de CR7. Après un début de saison prometteur et 4 buts marqués, Gareth Bale a été rattrapé par les pépins physiques et son rendement a très vite décliné. Remplaçant contre Levante, le Gallois devrait retrouver sa place dans le onze de départ face au Viktoria Plzen et devra assumer son statut.

Vidéo - 8e j. - Lopetegui : "Bale est un joueur clé pour le Real" 00:18

Karim Benzema, lui, affiche encore de sérieuses limites statistiques pour un avant-centre. Désormais seul en pointe, il était parti très fort en Liga avec quatre buts au compteur après trois journées soit presque autant que sur toute la saison dernière (5 buts). Sauf que le Français n'a plus marqué depuis le 1er septembre, il n'a pas scoré lors de des deux premiers matches de Ligue des champions et commence à sentir le souffle de Mariano Diaz sur sa nuque.

"Je me souviens que lorsque Cristiano ne marquait pas, la presse réclamait un nouvel attaquant, note Marcelo comme pour rappeler que le Portugais a également parfois connu des périodes crises d'efficacité avant de retrouver toute son efficacité devant le but. Il est donc très injuste de juger les attaquants au début de la saison". L'arrière gauche brésilien prend courageusement la défense de ses coéquipiers mais il oublie de préciser que CR7 avait su profiter de la Ligue des champions en début de saison dernière pour se relancer en Liga. Les attaquants madrilènes seraient bien inspirés de l'imiter.