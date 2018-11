Ligue des champions : Benzema passe la barre des 200 buts avec le Real Madrid

Karim Benzema en démonstration. Ce soir, l'attaquant du Real Madrid a mis un doublé face au Viktoria Plzen, permettant à son équipe de remporter le match cinq buts à zéro. Benzema a marqué son premier but à la 21e minute : il s'est alors défait des défenseurs adverses et a ajusté le gardien entre ses jambes. Le second but, de la tête, est arrivé quelques quinze minutes plus tard grâce à une remise de Gareth Bale sur un corner de Nacho.

L'ancien international français a marqué ses 58 et 59e buts en Ligue des champions. Grâce à ces deux réalisations, Benzema rejoint le club très fermé des joueurs qui ont marqué plus de 200 buts avec la Maison blanche. Il n'est plus très loin de dépasser Hugo Sánchez, au club entre 1985 et 1992, et ses 208 réalisations. Encore devant lui sont présents : Ferenc Puskás avec 242 buts, Carlos Santillana avec 290 buts, Raúl avec 323 buts, Alfredo Di Stéfano avec 418 buts et l'inévitable Cristiano Ronaldo avec 453 buts. Que des légendes.