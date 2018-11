Ligue des champions : Blessure musculaire pour Lemar, probable forfait pour Atlético - Dortmund

"L'international français souffre d'une blessure musculaire à la cuisse droite survenue lors du match contre Leganés", samedi en Liga (1-1), a écrit l'Atlético dans un communiqué. Quant à Savic, également absent de l'entraînement lundi, il souffre d'une "contusion musculaire" à une jambe, dans la même zone qu'une précédente blessure subie le mois dernier.

Le club colchonero n'a pas précisé de durée d'absence pour les deux joueurs, mais leur participation au choc européen de mardi soir contre Dortmund est vraisemblablement compromise, selon la presse espagnole.

C'est un nouveau coup dur pour l'entraîneur Diego Simeone alors que l'attaquant Diego Costa (problèmes musculaires) et le milieu Koke (oedème musculaire) ne se sont pas entraînés non plus lundi et devraient être indisponibles mardi. L'Atlético, qui rêve de disputer la finale de Ligue des champions dans son propre stade en juin prochain, espère prendre sa revanche sur Dortmund mardi pour effacer la gifle 4-0 reçue à l'aller en Allemagne.