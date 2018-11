Cristiano Ronaldo : "Manchester United n'a rien fait pour mériter de gagner"

En se levant ce jeudi matin, Massimiliano Allegri, l'entraîneur de la Juve, doit encore se demander comment son équipe est parvenue à perdre face à Manchester United. Ultra-dominatrice, la Vieille Dame s'est pourtant bien inclinée face aux Red Devils (1-2), mercredi soir, à l'Allianz Stadium. Le tout malgré 23 tirs (record depuis 2013) et un but exceptionnel de Cristiano Ronaldo. Interrogé après la rencontre, l'attaquant portugais a d'ailleurs estimé que son ancienne équipe n'a "rien fait pour mériter cette victoire".

"Manchester United n'a pas eu de chance, puisque la chance se provoque. Là, c'était un cadeau. Ils n'ont rien fait pour mériter de gagner", a ainsi lâché CR7, qui estime que les siens se sont toutefois "relâchés" trop vite. "Et tu ne peux pas te le permettre en ligue des champions. On a dominé et on se devait de tuer le match", ajoute-t-il dans des propos relayés par les médias italiens.

Si la Juve s'est donc inclinée pour la première fois de la saison, cette défaite reste indolore. Avec 9 points, les Bianconeri sont (très) bien partis pour ses qualifier en 8es de finale de la Ligue des champions.