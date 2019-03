Ligue des champions - FC Barcelone : Ousmane Dembélé blessé aux ischios et forfait pour l'OL ?

L'Olympique Lyonnais a perdu Marcelo samedi lors du match contre Strasbourg (2-2), le FC Barcelone pourrait bien avoir perdu Ousmane Dembélé. Selon les informations du média espagnol Mundo Deportivo, l'attaquant aurait quitté le Camp Nou avec des douleurs aux ischio-jambiers après le match contre le Rayo Vallecano (3-1) pendant lequel il s'est montré décisif.

Voilà qui serait une mauvaise nouvelle pour les Barcelonais à quelques jours du huitième retour contre l'OL (mercredi, 21h). Le Français doit passer des examens supplémentaires samedi soir à la Ciutat Esportiva pour vérifier l'ampleur de la blessure. Manque de chance, Dembélé avait débuté la rencontre contre le Rayo sur le banc pour être le plus frais possible pour le match contre Lyon. Le FC Barcelone a communiqué samedi soir sur sa blessure : "Les examens subis par Ousmane Dembélé ont confirmé qu'il souffre d'une petite élongation du biceps fémoral de la cuisse gauche." Sa durée d'indisponibilité est encore inconnue et dépendra de l'évolution de sa blessure.