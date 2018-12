Ligue des champions : FC Barcelone, PSG, Lyon... le point sur les 16 qualifiés

Les matches de poule de cette édition 2018-19 de la Ligue des champions sont enfin terminés. 16 équipes se sont qualifiées avec plus ou moins de facilités pour les huitièmes de finale de la compétition.

L’Angleterre est encore très bien représentée pour ces huitièmes de finale puisque ce sont quatre clubs, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham, qui sont parvenus à passer les phases de poule. L’Espagne et l’Allemagne ont chacune trois représentants. L’Italie pourra compter sur deux clubs, la Juventus Turin et l’AS Rome, tandis que le Portugal et les Pays-Bas n’ont qu’un seul club en huitièmes, le FC Porto et l’Ajax Amsterdam.

Côté français, les Lyonnais peuvent dire merci à Nabil Fékir. Grâce à un match nul (1-1), les hommes de Bruno Génésio se sont assurés la qualification. Contrairement à l’année dernière, le Paris Saint-Germain ne sera pas le seul représentant français en huitièmes de finale. Le tirage au sort aura lieu lundi prochain à midi.

Groupe A

: Dortmund (1er), Atlético Madrid (2e) Ligue Europa : FC Bruges

Groupe B

: FC Barcelone (1er), Tottenham (2e) Ligue Europa : Inter Milan

Groupe C

: PSG (1er), Liverpool (2e) Ligue Europa : Naples

Groupe D

: Porto (1er), Schalke 04 (2e) Ligue Europa : Galatasaray

Groupe E

: Bayern Munich (1er), Ajax Amsterdam (2e) Ligue Europa : Benfica

Groupe F

: Manchester City (1er), Olympique Lyonnais (2e) Ligue Europa : Shakhtar Donetsk

Groupe G

: Real Madrid (1er), AS Roma (2e) Ligue Europa : FC Viktoria

Groupe H