Malgré la défaite face à Porto, Galatasaray accroche la Ligue Europa

Le FC Porto et Schalke 04 étaient certains d'être qualifiés pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions avant les matches de ce mardi. Les deux équipes se sont quand même imposées. Les Portugais sont venus à bout d'une équipe de Galatasaray qui se battait pour accrocher la Ligue Europa (2-3) et qui peut dire merci aux Allemands. En effet, en marquant à la 91e minute, Alessandro Schöpf permet aux Turcs d'être reversés en Ligue Europa. Le Lokomotiv Moscou, battu un but à zéro, est définitivement éliminé de toute compétition européenne.