Ligue des Champions : Jason Denayer et Tanguy Ndombele incertains pour le match face à Barcelone

On le savait depuis le carton jaune reçu par Nabil Fekir face au Shakhtar Donetsk au mois de décembre dernier. Bruno Genesio ne pourra pas compter sur son capitaine pour le choc face au FC Barcelone en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Mais l'entraineur de l'OL pourrait être contraint de se passer d'autres joueurs clés mardi au Groupama stadium.

Sur le banc de touche lors de la victoire des Lyonnais contre Guingamp, Tanguy Ndombele avait été ménagé par le staff rhodanien. "Tanguy Ndombele est incertain pour mardi, il a de grosses douleurs à la cheville. On a besoin de joueurs à 100% (contre Barcelone) et pour l'instant il ne l'est pas", a précisé Bruno Genesio après la victoire de son équipe.

Denayer touché aux adducteurs

L'autre inquiétude concerne un joueur qui était titulaire ce vendredi à Décines. Jason Denayer, indéboulonnable en défense centrale aux côtés du Brésilien Marcelo, a dû céder sa place à la 61e minute de jeu à Ferland Mendy. Rentré directement au vestiaire, le défenseur belge souffre de l'adducteur selon son entraineur : " Sur une glissade, il a ressenti une petite douleur aux adducteurs. On verra demain et dans les jours qui viennent ce qu'il en est. Il va passer des examens complémentaires", a déclaré l'entraineur lyonnais.

"Pour l'instant c'est difficile de savoir s'il sera rétabli pour mardi. Je l'espère", a poursuivi celui qui risque de devoir composer sans plusieurs hommes forts face à l'armada blaugrana. Si Marcelo a semblé être également touché en toute fin de rencontre face à l'EAG, le Brésilien souffrirait seulement de crampes. "Rien de méchant", rassure le coach de l'OL.

Mardi, un monstre européen se présentera devant l'Olympique Lyonnais. Et contre Barcelone, les Gones auront besoin de l'ensemble de leurs forces vives pour espérer, au moins, conserver des chances de qualification avant le retour au Camp Nou.