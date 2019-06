Tottenham et Liverpool pourront compter sur leurs avant-centres respectifs pour la finale de la Ligue des champions. Après quasiment deux mois d'absence sur blessure, Harry Kane sera titulaire à la pointe de l'attaque des Spurs. L'international anglais s'était blessé lors du quart de finale aller face à Manchester City (1-0) le 9 avril dernier. Il n'a plus rejoué depuis. Mais malgré ce manque de compétition, Mauricio Pochettino n'a pas hésité à aligner son buteur pour ce rendez-vous avec les Reds au Wanda Metropolitano.

Lucas n'est pas dans le onze retenu par le technicien argentin en revanche. L'ancien Parisien, héros de la demi-finale retour face à l'Ajax (2-3) avec un triplé, débutera sur le banc des remplaçants. Les deux Français des Spurs sont titulaires : Hugo Lloris, le capitaine, gardera la cage londonienne tandis que Moussa Sissoko sera associé à Harry Winks à la récupération. Devant, Kane sera soutenu par un trio Alli-Eriksen-Son.

Origi, comme Lucas

Comme Tottenham, Liverpool alignera aussi son avant-centre titulaire. En délicatesse avec ses adducteurs et longtemps incertain, Roberto Firmino tiendra bien la pointe de l'attaque des Reds. Il sera épaulé par Mohamed Salah et Sadio Mané pour former ce trio qui a tant terrorisé les défenses européennes depuis deux saisons. A l'instar de Lucas, Divock Origi sera lui aussi sur le banc malgré sa performance éblouissante lors de la demi-finale retour face à Barcelone (4-0).

Jürgen Klopp a mis en place le onze attendu. Joël Matip a été préféré à Dejan Lovren ou Joe Gomez pour accompagner Virgil van Dijk en défense centrale, tandis que Fabinho évoluera dans le trio du milieu de terrain avec Jordan Henderson et Georginio Wijnaldum. James Milner fait les frais des choix du technicien allemand et sera remplaçant au coup d'envoi.