Ligue des champions - Klopp : "Il n’y a rien de personnel avec le Bayern"

A la veille de recevoir le Bayern Munich, Jürgen Klopp a assuré qu’il allait aborder ce 8e de finale aller comme un autre. Peu importe qu'il ait été l'entraîneur du Borussia Dortmund entre 2008 et 2015. "Il n'y a rien de personnel. Il n'y a jamais rien eu de négatif contre le Bayern, mais quand nous les jouions ou qu'ils achetaient nos joueurs, je n'allais pas être heureux et dire ‘bonne idée, je vais les accompagner’", a expliqué en conférence de presse, lundi, l'entraîneur de Liverpool.

Le Bayern est sextuple tenant de titre de la Bundesliga après les succès du Dortmund de Klopp en 2011 et 2012. Les Bavarois ont également gagné la Ligue des champions en 2013, contre Dortmund en finale, et la rivalité entre les deux clubs a été exacerbée avec les achats des meilleurs joueurs de l'ancienne équipe de Klopp, Mario Goetze (2013), Robert Lewandowski (2014) et Mats Hummels (2016).

"Ce n'était pas sympa pour nous, mais cela fait partie du football. Je n'étais pas content, mais cela fait longtemps maintenant", a ajouté l'entraîneur des Reds.

Avec quatre demi-finales et un quart de finale depuis 2013, le Bayern n'a pas réussi à ajouter une sixième Ligue des champions à son palmarès.

Jürgen Klopp and Mohamed SalahGetty Images

" L'histoire est belle mais elle n'est pas finie "

Liverpool a failli décrocher sa sixième coupe aux grandes oreilles en 2018, mais a perdu en finale contre le Real Madrid (3-1). La nouvelle image de candidat au titre est toutefois un signe de progrès pour Klopp, arrivé en 2015 chez les Reds.

"Nous sommes de nouveau perçus comme des prétendants sérieux. Ce n'est pas suffisant bien sûr, mais c'est un grand pas. Être en huitièmes et surtout savoir que les gens pensent que nous pouvons battre le Bayern, c'est génial. L'histoire est belle mais elle n'est pas finie", a ajouté Klopp.

Mais le technicien allemand espère que l'atmosphère de leur mythique stade d'Anfield donnera un surplus d'énergie à son équipe pour prendre l'avantage avant le retour en Bavière, le 13 mars.

"En Allemagne, beaucoup parlent de l'ambiance à Anfield et pensent que nous sommes le club suscitant le plus d'émotions au monde", a-t-il estimé.