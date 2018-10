Ligue des champions - L'AS Monaco fait match nul sur le terrain du FC Bruges (1-1)

Pour sa deuxième sortie en tant qu'entraineur de Monaco, Thierry Henry doit se contenter d'un résultat nul à Bruges (1-1), lors de la 3ème journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Malmenée en deuxième période, l'ASM a longtemps fait le dos rond pour arracher ce score de parité. Si ce premier point obtenu ne laisse plus vraiment d'espoir dans la course aux huitièmes de finale, il vient récompenser tous les efforts de joueurs en grand manque de confiance. La série de cinq défaites consécutives s'interrompt ici. Et c'est déjà important au vu du chantier qui attend le nouveau coach de l'ASM.

D'autant que le sort s'est encore acharné sur Monaco dans les premiers instants. Déjà notamment privé de Subasic, Benaglio, N'Doram, Rony Lopes, Pellegri et Falcao tous blessés, Thierry Henry a rapidement vu Jovetic rejoindre l'infirmerie en raison d'une douleur à la cuisse (9e). Malgré ce gros coup dur, le club de la Principauté est parvenu à ouvrir le score en contre, grâce à un tir croisé de Sylla, bien lancé par Golovin (1-0, 31e).

Sylla manque la balle de break

Le jeune attaquant monégasque s'est ensuite procuré une incroyable occasion qu'il n'a pu convertir, en tirant à côté depuis la gauche de la surface, après avoir dribblé Letica (38e). Le tournant du match. Car sur l'action suivante, Wesley a mis les deux formations à égalité après avoir repris un centre de la tête (1-1, 39e). Rageant, vraiment. Mais pas illogique au vu de la domination des Belges.

Celle-ci s'est d'ailleurs nettement accentuée au retour des vestiaires, contraignant Monaco à jouer très bas, juste devant sa surface. Mais Dennis (47e), Vormer (61e) et Wesley (70e) n'ont pu forcer la décision. Pas plus qu'Openda, auteur d'un incroyable loupé, tout seul dans les six mètres dans le temps additionnel (90+3e). Cela permet à Monaco d'arracher un point heureux. Mais le club reste aussi sur 12 matches sans victoire toutes compétitions confondues. Une série qui a débuté après le succès à Nantes, en ouverture du championnat le 11 août dernier (1-3). Il y a près de deux mois et demi.