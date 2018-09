L'Inter Milan renverse Tottenham sur le fil

Il ne fallait pas manquer les cinq dernières minutes du match. Opposé à Tottenham pour la première journée du groupe B, l'Inter Milan était encore mené 1-0 jusqu'à la 85e minute de jeu, après un but de Christian Eriksen en début de seconde période. Et puis la rencontre, qui semblait donc promise aux Spurs, a totalement basculé grâce à Mauro Icardi et Matias Vecino, pour le plus grand bonheur de San Siro. Ces trois points lancent donc idéalement la campagne européenne des hommes de Luciano Spalletti, qui prennent déjà une belle option dans une poule où figurent le FC Barcelone a de son côté écrasé le PSV Eindhoven au Camp Nou (4-0).

