Ligue des champions : L'UEFA intègre l'assistance vidéo dès les 8es de finale

Un choix fort de la part de l'UEFA. Probablement lassée des erreurs d'arbitrage, l'instance a décidé, ce lundi, d'intégrer l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) dès les 8es de finale de la Ligue des champions. Prévue pour la saison prochaine, son arrivée est donc anticipée. L'information, dévoilée par Sky Sport et AS, a été officialisée par l'instance. Cette décision a été actée ces dernières heures à Dublin, où est actuellement réuni le comité exécutif de l'UEFA.

Dès février prochain et les 8es de finale, la Ligue des champions 2018-2019 aura donc un tout nouveau visage. Aleksander Čeferin, le président de l'instance européenne, n'est pourtant pas un grand fan du VAR. Mais face à certaines décisions litigieuses lors de cette phase de poules et des polémiques grandissantes, ce dernier s'est visiblement résigné à intervenir. Et ce dès cette saison.

"Nous sommes prêts à utiliser le VAR plus tôt que prévu et nous sommes convaincus que cela sera bénéfique pour nos compétitions. Cela apportera une aide précieuse aux officiels et permettra de réduire les erreurs", a expliqué Čeferin dans le communiqué de l'UEFA. Par ailleurs, il a été précisé que la vidéo sera également présente lors de la prochaine finale de la Ligue Europa. Mais pas que, puisque l'arbitrage vidéo fera aussi son apparition lors des matches du Final Four de la Ligue des Nations et l'Euro Espoirs.