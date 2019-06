Le tirage au sort du premier tour de qualification de la Ligue des champions a été effectué ce mardi. Le choc de ce premier tour opposera le Celtic Glasgow, champion d'Ecosse, au FK Sarajevo, champion de Bosnie-Herzégovine. Les matches aller auront lieu les 9 et 10 juillet, et les matches retour les 16 et 17 juillet.

Parmi les 32 équipes concernées par ce premier rendez-vous européen de la saison, certains clubs sont des habitués des phases de groupes. L'Etoile Rouge Belgrade, présente dans le groupe du Paris Saint-Germain la saison dernière, sera notamment opposée aux Lituaniens du FK Suduva.

La phase de groupes de la Ligue des champions est encore loin pour ces clubs puisque les vainqueurs de ce premier tour auront encore deux étapes à passer avant de participer aux barrages.

Le programme complet du 1er tour de qualification :

Nömme Kalju FC (EST) - KF Shkëndija (MKD)

FK Suduva (LTU) - Etoile Rouge Belgrade (SRB)

Ararat-Armenia FC (ARM) - AIK (SWE)

FC Astana (KAZ) - CFR 1907 Cluj (ROM)

Ferencvarosi TC (HUN) - PFC Ludogerets 1945 (BUL)

FK Partizani (ALB) - Qarabag FK (AZE)

SK Slovan Bratislava (SVK) - FK Sutjeska (MNE)

Celtic FC (SCO) - FK Sarajevo (BIH)

FC Sheriff Tiraspol (MDA) - FC Saburtalo (GEO)

F91 Dudelanga (LUX) - Valletta FC (MLT)

Linfield FC (NIR) - Rosenborg (NOR)

Valur Reykjavik (ISL) - NK Maribor (SLO)

Dundalk FC (IRL) - Riga FC (LAT)

The New Saints FC (WAL) - Vainqueurs du tour préliminaire

HJK Helsinki (FIN) - HB Torshavn (FRO)

FC Bate Borisov (BLR) - GKS Piast Gliwice (POL)