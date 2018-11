Ligue des champions - Le CSKA battu, le Real et l'AS Rome qualifiés

L'AS Rome et le Real Madrid, avant même de s'affronter dans la soirée, sont qualifiés pour les 8es de finale de Ligue des champions grâce à la défaite du CSKA Moscou contre les Tchèques du Vikoria Plzen mardi dans leur poule G (2-1). Pour le choc de la soirée, l'AS Rome et le Real Madrid, triple tenant du titre, jouent donc sans pression avec comme seul enjeu la tête de leur groupe, pour espérer bénéficier d'un tirage plus favorable au tour suivant.

Plus d'informations à suivre...