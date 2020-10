Le coup sûr : parole aux attaques au Parc des Princes

Un an et demi après le scénario catastrophe en huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG retrouve Manchester United dans un Parc des Princes, pour une rencontre qui se jouera à huis clos, couvre-feu oblige. Après un début de saison laborieux (deux défaites contre Lens et l’OM), le PSG s’est remis dans le sens de la marche et vient d’enchaîner cinq succès en Ligue 1 avec des stats impressionnantes (16 buts marqués, un seul encaissé). Aucun de ses adversaires n’avait toutefois la carrure de Manchester United.

Auteurs d’une fantastique fin de saison il y a quelques mois, les Red Devils ont déjà concédé deux sévères défaites en Premier League, dont une humiliation devant Tottenham (1-6). Surtout, MU a encaissé au moins un but lors de ses quatre matchs en PL cette saison et sa défense risque de souffrir devant Neymar, Mbappé ou Di Maria (qui n’a pas joué depuis plusieurs semaines). Mais les Mancuniens ont toutefois du répondant dans le secteur offensif, avec Rashford, Martial, Pogba ou Fernandes (mais pas Cavani ni Greenwood, absents). A Paris, en défense, Bernat est blessé, Marquinhos probablement pas à 100% (s’il joue), et Kurzawa et Florenzi n’apportent pas une énorme assise défensive dans les couloirs. Avec des attaques aussi impressionnantes et des défenses loin d’être tous risques des deux côtés, il risque d’y avoir des buts à Paris mardi soir !

Notre pari - Le PSG et Manchester United marquent @1,52

Le coup à tenter : Liverpool calme l’Ajax

Liverpool traverse une période délicate. Humiliés par Aston Villa (7-2), les Reds ont concédé le nul dans un derby marqué par plusieurs décisions d’arbitrage polémiques contre Everton (2-2). Surtout, ils ont perdu Van Dijk pour plusieurs mois, qui va rejoindre à l’infirmerie Alisson, dont la doublure dans les buts, Adrian, est loin de rassurer… Heureusement, le trio Salah - Firmino - Mané tourne toujours à plein régime devant, et peut désormais compter sur la vista de Thiago au milieu. Ce ne sera pas de trop pour tenter de bien débuter cette campagne européenne sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam.

Les Néerlandais ont bien débuté en Eredivisie (quatre victoires, une défaite). Mais ils semblent loin d’afficher le même niveau qui leur avait permis d’atteindre le dernier carré de la Ligue des champions il y a deux saisons, en s’offrant les scalps de la Juventus ou du Real Madrid. Mais cette équipe, toujours aussi joueuse et portée vers l’attaque (elle a marqué au moins un but lors de 16 de ses 20 derniers matchs à domicile), pourrait causer des soucis à des Reds dont la défense a montré des signes de faiblesse depuis quelques mois. Liverpool est supérieur sur le papier à l’Ajax et devrait ramener une victoire de ce déplacement piégeux, mais pas sûr que les Reds parviendront à ne pas prendre de but ici.

Le gros coup : l’OM résiste au Pirée

L’OM a renoué avec le succès au meilleur des moments. Après quatre matchs sans victoire en L1, les Phocéens ont dominé avec la manière Bordeaux vendredi dernier (3-1), juste avant de s’envoler vers la Grèce pour y défier l’Olympiakos pour lancer leur campagne en Ligue des champions. Ce déplacement s’annonce périlleux, même si l’OM n’aura heureusement pas à se coltiner la furieuse ambiance Stade Karaïskaki, crise sanitaire oblige. Invaincue en championnat (trois victoires, un nul), l’équipe de Mathieu Valbuena n’a perdu que trois fois en un an à domicile, toutes compétitions confondues (sur 26 matchs, pour deux nuls et 21 victoires).

Deux de ses défaites ont été concédées sur la scène européenne, contre le Bayern Munich et Arsenal. De quoi donner des espoirs à l’OM, toute proportion gardée. Les joueurs de Villas-Boas vont de plus retrouver Payet, suspendu le week-end passé. L’absence de Kamara (suspendu) pourrait être parfaitement comblée au milieu par les recrues Gueye ou Cuisance. Plus complète que la saison passée, cette équipe dispose d’une marge de progression encore importante, notamment dans le secteur offensif. Si elle se montre aussi solide que face au PSG ou Lyon, par exemple, elle est capable de ramener un point de Grèce à notre avis.

