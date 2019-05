Naby Keïta (Liverpool) est forfait pour la finale de la Ligue des champions samedi contre Tottenham en raison d'une blessure aux adducteurs, a annoncé mardi son entraîneur Jürgen Klopp. "Il n'y a aucune chance pour Naby, même s'il progresse bien", a déclaré le technicien allemand , qui s'est toutefois fait plus rassurant sur les chances de son attaquant Roberto Firmino pour la finale de Madrid.

""Bobby" a pris part à l'entraînement la semaine dernière et il le sera encore demain. Il a l'air en forme, donc il disputera la finale, j'en suis sûr", a jouté Klopp. L'Allemand a confié que les "Reds" vivaient un moment de "pure excitation" avant leur deuxième finale de C1 consécutive samedi. Après sa défaite contre le Real Madrid la saison passée, le manager allemand a estimé que son équipe avait les moyens de s'imposer samedi.

"Nous sommes tous très enthousiastes à l'idée d'avoir à nouveau cette chance. Il s'agit de gérer la situation et jusqu'à présent, nous avons maîtrisé nos émotions", a-t-il déclaré aux journalistes lors de la journée média du club. "Je n'ai jamais participé à une finale avec une meilleure équipe, c'est vrai. Nos garçons mélangent le potentiel et l'attitude de la meilleure façon. Après Barcelone (victoire 4-0 en demi-finale retour à Anfield, NDLR), personne ne croit plus en cette équipe que cette équipe elle-même", a insisté Klopp.

"Ce sera très serré, sans aucun doute. Nos qualités et celles des Spurs sont très similaires. Nous en savons beaucoup sur Tottenham mais nous avons eu trois semaines depuis notre dernier match. Et en trois semaines, j'aurais su le nom du jardinier de Barcelone, par exemple", a-t-il plaisanté. "Le plus grand moment de ma carrière, c'était en 2004, lorsque j'ai obtenu la promotion avec Mayence. Gagner la finale de la Ligue des champions avec Liverpool serait (le) nouveau (meilleur moment)", a conclu l'entraîneur.