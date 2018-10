Ligue des champions : Manchester City arrache la victoire à Hoffenheim (1-2)

Manchester City s'en tire bien. Battus par l'Olympique Lyonnais à domicile lors de leur entrée en lice, les hommes de Pep Guardiola ont livré un visage mi-figue mi-raisin lors du déplacement à Hoffenheim. Menés au score d'entrée, ils s'en sortent finalement grâce à une erreur défensive ayant permis à David Silva d'obtenir la victoire en toute fin de match alors que Sergio Agüero s'était chargé d'égaliser. Sans briller ni rassurer, le champion d'Angleterre en titre, par ailleurs favori sur la scène européenne, se replace dans son groupe.

Manchester City se rendait sur la pelouse d'Hoffenheim avec le couteau entre les dents, l'obligation de se racheter étant une sacrée source de motivation pour une équipe qui domine tout sur ses terres. A l'arrivée, les Citizens ont été obligés de courir après le score. Au bout de très exactement 44 secondes, Ishak Belfodil a rappelé qu'il ne fallait pas prendre la rencontre à la légère face à un adversaire novice dans la compétition reine (1-0, 1re). Une entame catastrophique qui a néanmoins été suivie d'une réaction rapide du club anglais, qui s'est remis sur le droit chemin par l'intermédiaire de Sergio Agüero (1-1, 8e).

Les cadres ont fait le boulot

Manchester City n'a pas trop douté et c'est peut-être l'un des rares éclaircies qui a émaillé la rencontre. Car, pour le reste, Pep Guardiola aura vu ses hommes dominer dans le jeu mais buter sur une défense bien regroupée et un Oliver Baumann très vigilant dans les moments les plus chauds (15e, 35e, 72e). Il n'a en revanche rien pu faire face à David Silva, lequel a profité d'une boulette défensive adverse sur un centre de Bernardo Silva pour enlever une sacrée épine du pied à son équipe (1-2, 87e). C'est très cruel pour Hoffenheim, dont les jeunes pousses ont résisté pendant longtemps et se sont même permises de faire trembler leurs adversaires plus expérimentés. Ils ont fini par craquer face aux cadres Citizens.

Pour Manchester City, c'était un match à ne pas louper. On pourra dire que, justement, dans les grandes lignes, le match a été loupé. Mais il y a quand même eu le succès au bout et c'est tout ce qui compte après la défaite face à l'Olympique Lyonnais. Il faudra toutefois en faire beaucoup plus pour assumer ce costume de prétendant à la coupe aux grandes oreilles. Pour l'heure, il s'agissait d'abord de relancer la machine.