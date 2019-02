Ligue des champions : Manchester City arrache la victoire au finish contre Schalke 04

Ce fut loin d’être évident mais les Citizens ont fait le plus dur. Les joueurs de Manchester City sont allés s’imposer sur le terrain de Schalke 04, mercredi soir en huitième de finale aller, au terme d’un match pour le moins étonnant (2-3). D’abord largement dominateurs, les hommes de Pep Guardiola ont ensuite curieusement craqué, concédé deux buts sur penalties et se sont retrouvés réduits à dix. Ils ont pourtant trouvé la force de renverser la situation dans les cinq dernières minutes, notamment grâce à Leroy Sané tout juste entré en jeu, et prennent une sérieuse option sur la qualification en quarts de finale. Les Allemands pourront se mordre les doigts.

