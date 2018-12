Ligue des champions : Manchester City bat Hoffenheim (2-1) et termine en tête du groupe F

Manchester City a tenu son rang. Malgré une belle opposition des joueurs d’Hoffenheim, qui ont ouvert le score sur un penalty de leur attaquant croate Andrej Kramaric (16e), les joueurs de Pep Guardiola ont entériné la première place du Groupe F grâce à leur victoire 2-1 sur le club allemand. Leroy Sané, intenable et auteur d'un doublé (45e+1, 61e), a ouvert son compteur en Ligue des champions cette saison. Sans aucun match remporté, Hoffenheim quitte la compétition à la dernière place du groupe tandis que les Citizens connaîtront leur 6e phase à élimination directe d’affilée.

Kramaric et Hoffenheim ont tout donné, City s’en remet à Sané

La qualification déjà en poche, Manchester City avait à cœur de bien terminer son premier tour européen en assurant la première place du groupe sur sa pelouse de l’Etihad Stadium. Et le moins que l’on puisse dire est qu’ils se sont fait peur. En tout cas en début de match. Les joueurs de Julian Nagelsmann, qui pouvaient se qualifier en Ligue Europa s’ils battaient leurs hôtes, avaient une consigne : presser à outrance. Ils l’ont respecté à la lettre. Dès la perte du ballon, Joelinton et Kramaric se sont exécutés et les champions d’Angleterre ont été pris dans l’intensité. Jusqu’à concéder l’ouverture du score sur un but de Kramaric (16e), ne laissant aucune chance à Ederson sur penalty. Mais les Skyblues, bousculés, n’ont pas abdiqué.

Le City ultra-offensif de Premier League a vite ressurgi. Le bloc allemand, subissant vagues sur vagues, s'est longtemps refusé à rompre. Il aura fallu attendre les arrêts de jeu et un exploit individuel de Leroy Sané pour que les Anglais reviennent au score. Aux 30 mètres, d’un coup de patte magistral sur coup-franc, l’attaquant allemand renvoyait les deux équipes dos à dos d’une frappe flottante (45e+1). Imparable.

Leroy Sané (Manchester City) dans ses oeuvres devant Joshua Brenet (Hoffenheim)Getty Images

Au retour des vestiaires, la physionomie du match avait complètement changé. Exit le Hoffenheim agressif à souhait. Les joueurs de Julian Nagelsmann ont passé 45 minutes à subir les offensives anglaises, Leroy Sané s’offrant même un doublé sur un exemple de contre-attaque (61e). L’addition aurait pu être plus lourde si Sterling, Jesus et Silva ne s’étaient pas montrés si imprécis dans le dernier geste. Mais l’essentiel était fait.

Avec 13 points en 6 matches, les Citizens ont assuré l’essentiel : la première place du groupe et une 6e phase à élimination directe en Ligue des champions d’affilée. Ils seront accompagnés de l’Olympique Lyonnais, 2e avec 8 points tandis que le Shakthar Donetsk rejoint la Ligue Europa.