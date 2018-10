Ligue des champions : Manchester United et Valence partagent les points (0-0)

Son équipe dans la tourmente, José Mourinho, que l'on dit sur un siège éjectable, avait besoin d'un sursaut de ses joueurs pour se donner du sursis. Mais ce mardi, à domicile, face à Valence, Manchester United a confirmé ses défauts et ses doutes du moment, concédant un nul (0-0) triste au regard de la première période, puis frustrant au vu de la pression mancunienne dans le deuxième acte. Mais avec 4 points et une actuelle deuxième place dans le groupe E, United a toujours son avenir européen en main.

Face à Marcelino, qui avait opté pour une composition d'équipe classique avec le retour de Francis Coquelin (aligné à droite), le "Special One" avait chamboulé à nouveau son onze de départ, où seul le milieu aligné lors de la défaite face à West Ham (3-1) ce week-end a subsisté, alors que Antonio Valencia, Eric Bailly et Alexis Sanchez faisaient leur retour. Mais cela n'a pas transfiguré les Mancuniens, où Lukaku et Sanchez, notamment, ont été inoffensifs.

Guedes, actif mais imprécis

Le vrai petit diable chez les Anglais dans ce premier acte, ça a été Marcus Rashford, bien aidé par les passes tranchantes de Pogba, mais qui n'a jamais vraiment inquiété Neto (7e, 19e, 27e). Les Murcielagos, eux, ont parfaitement joué en transition, profitant de la vitesse de Gonçalo Guedes et Michy Batshuayi en contre, alors que Geoffrey Kondogbia a été omniprésent (95 ballons touchés, record du match). Mais l'ancien joueur du PSG s'est montré beaucoup trop imprécis ce soir, gâchant ou loupant de nombreuses occasions (34e, 49e, 79e).

Il aurait pu le regretter car la pression mancunienne au retour des vestiaires a été intenable, par séquences. Il y a surtout eu ces frappes à bout portant de Pogba (53e) puis Rashford (54e), avant que Neto ne réalise deux parades décisives devant le Français (62e), puis Romelu Lukaku (71e). Valence, incapable de créer le déséquilibre et de remonter rapidement le ballon, a vu Batshuayi envoyer sa volée au-dessus sur la meilleure occasion espagnole (67e).

United ne gagne toujours pas, mais reste invaincu en Ligue des champions, même si le test qui se présentera à Old Trafford, dans 20 jours - la Juventus - risque d'être beaucoup plus corsé pour les Mancuniens. José Mourinho, qui n'a toujours pas perdu en onze matches face à Valence, s'est donné un peu de répit, mais la barre est encore très loin d'être redressée.