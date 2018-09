Ligue des champions : Marcelo, un patron si fébrile à l'OL

On joue la 94e minute sur la pelouse du stade Michel d'Ornano. Marcelo récupère un ballon dans sa moitié de terrain. C'est la dernière munition des Lyonnais, en supériorité numérique depuis la 55e. Le capitaine de l'OL tergiverse. Et finit par perdre bêtement le ballon devant Ninga. Le Caennais part ensuite en contre-attaque, laissant (loin) derrière lui le grand Brésilien.

Cette action symbolise à elle seule les difficultés rencontrées par Marcelo depuis le début de la saison. Inquiétant et jamais dans le bon tempo, le Brésilien est pour l'instant à l'image de toute la défense de l'OL : fébrile. Déjà quatre buts encaissés en cinq matches de Ligue 1 pour un bilan de deux victoires, deux défaites et un nul.

L'OL inquiète

Et lorsqu'on se penche sur l'identité des adversaires des Gones depuis le coup d'envoi du championnat, l'inquiétude est permise : Amiens, Reims, Strasbourg, Nice et Caen. L'OL n'a pas encore eu à faire à l'un des cadors du championnat. Et ce mercredi, en Angleterre, c'est face à un ténor européen que l'OL débutera sa campagne de Ligue des champions. Contre Manchester City, l'addition pourrait être salée si l'OL ne règle pas ses nombreux problèmes défensifs.

Marcelo à la lutte avec Enzo Crivelli (Ligue 1)Getty Images

Marcelo a entre ses mains certaines solutions à ces problèmes. Le Brésilien de 31 ans, promu cet été vice-capitaine de l'OL, devait cette saison devenir le patron de la défense lyonnaise. Prolongé en grande pompe fin août jusqu'en 2021, l'ancien joueur de Besiktas entamait sa deuxième saison entre Rhône et Saône dans la peau d'un cadre de l'équipe. "Nous sommes heureux, Marcelo a décidé de rester avec nous. C’est un excellent joueur qui apporte son expérience et sa maturité. Bruno (Genesio) voulait le garder absolument", avait alors détaillé Jean-Michel Aulas.

Un rôle de leader, par défaut ?

La défense a longtemps été l'un des chantiers prioritaires des dirigeants lyonnais cet été. Ces derniers avaient d'ailleurs longtemps évoqué la possible signature de deux défenseurs centraux. Pour reléguer la paire Marcelo-Morel sur le banc ? Malgré plusieurs offres intéressantes pour son défenseur brésilien, et peut-être parce qu'ils n'étaient pas parvenus à faire signer un autre défenseur central, les dirigeants lyonnais avaient systématiquement refusé les approches des clubs anglais, prêts à mettre jusqu'à 20 millions d'euros sur le joueur. Finalement, seul Jason Denayer est arrivé et Marcelo Guedes a été conforté dans le onze titulaire. Avant donc d'être prolongé.

Mario Balotelli au duel avec Marcelo lors de Lyon - Nice / Ligue 1Getty Images

Samedi à Caen, le défenseur belge semblait presque plus à l'aise que son coéquipier brésilien. Alors que l'ancien joueur de Manchester City disputait seulement son deuxième match avec sa nouvelle équipe… Marcelo, qui a débuté la saison en tant que capitaine en l'absence de Nabil Fekir, a peut-être laissé de l'énergie et du jus dans la gestion de son nouveau statut. Cela pourrait, en partie, expliquer le début de saison bien triste qu'il réalise sous les ordres de Bruno Genesio.

"C'est un leader et un joueur qui stabilise notre défense", détaillait Bruno Genesio début septembre. Une confiance qu'il peine pour l'instant à justifier. En retrouvant la coupe d'Europe, le Brésilien a l'occasion d'enfin lancer sa saison. Et d'élever son niveau de jeu. L'OL en aura bien besoin. Sans ça, face aux Sané, Aguero, Silva ou Sterling, la soirée pourrait être longue pour les coéquipiers de Marcelo.