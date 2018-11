Ligue des champions - OL-Man City : et pourtant, Cornet s'est transcendé

Il n'avait plus été titularisé par Bruno Genesio depuis deux mois. Il, Maxwell Cornet, n'avait en fait plus revu la couleur d'un onze de départ depuis cette retentissante victoire de l'OL sur le terrain de Manchester City à la mi-septembre (1-2), succès lors duquel l'attaquant lyonnais y était allé de son joli but. Mardi soir, Genesio a donc retenté le coup et Cornet a remis ça. Doublement.

La soirée aurait toutefois pu être bien différente pour le Rhodanien, auteur de l'un des ratés de l'année en première période. Sur un service au millimètre de Ferland Mendy, Cornet a cru bon de contrôler le ballon à bout portant, permettant le retour impeccable d'Aymeric Laporte à 0-0 (30e). Le joueur de 22 ans a également manqué l'ouverture du score juste avant la pause, son impressionnant ciseau acrobatique venant s'écraser la barre transversale d'Ederson (43e). Il n'y avait pas de quoi se sentir maudit, visiblement.

Maxwell Cornet et son ciseau acrobatique face à Manchester City, mardi soir en Ligue des champions.Getty Images

Deux titularisations... de toute la saison

Malgré sa maladresse et sa malchance, Maxwell Cornet a réussi en deuxième période une sacrée performance, ouvrant enfin le score d'un amour de frappe enroulée (1-0, 55e) et donnant, après l'égalisation mancunienne, un deuxième avantage aux Gones en finisseur habile dans la surface (2-1, 81e). Ce doublé n'a certes pas suffi à l'OL pour vaincre une deuxième fois Manchester City. Ni pour se qualifier d'ailleurs, puisque le Shakhtar Donetsk est allé s'offrir une future finale face aux Gones grâce à son succès durant le temps additionnel à Hoffenheim (2-3). Mais il est venu rappeler que le jeune buteur peut hausser son niveau et devenir décisif dans les grands rendez-vous.

"J'ai été très impressionné par le talent de Maxwel Cornet", a d'ailleurs lâché Pep Guardiola en conférence de presse après la rencontre, Anthony Lopes allant jusqu'à parler de match "extraordinaire" de son partenaire. "Maxwel a été très efficace et très généreux, a pour sa part réagi Genesio. Il a montré que l'on pouvait pleinement compter sur lui." Il était certainement important de le rappeler puisque Cornet a fêté mardi soir sa deuxième titularisation seulement de toute la saison, les deux contre Manchester City donc.

"Il y a beaucoup de regrets mais on aurait signé avant le match pour un tel résultat", a pour sa part commenté le principal intéressé sur RMC Sport, refusant de profiter de ce moment pour se plaindre de sa situation personnelle. "On savait qu'il fallait montrer un autre visage et ça passait par une performance collective et individuelle, a-t-il confié. Je suis vraiment très content que ça nous ait réussi, avec deux buts à la clé pour moi." Ses principaux arguments venaient de toute façon du terrain et Cornet a surenchéri en se projetant vers cette dernière journée, une nouvelle échéance décisive pour lui comme pour son club. "Ce n'est pas fini. Il reste encore un match en Ukraine, clame-t-il en conférence de presse. Nous irons avec les mêmes ingrédients que ceux que nous avons mis ce soir. A nous d'aller chercher cette qualification là-bas. Il n'y a pas de raisons que ça ne passe pas."