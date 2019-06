Il y a eu les trois couronnes glanées par la bande à Bob Paisley (1977, 1978, 1981), puis celle arrachée à Rome grâce aux simagrées de Bruce Grobbelaar (1984) et, plus récemment, le miracle d’Istanbul (2005). Ce samedi, c’était au tour de Sadio Mané et consorts d’écrire l’une des plus belles pages de l’histoire de Liverpool. Victorieux de Tottenham en finale (0-2), les Reds ont remporté leur sixième Ligue des Champions. Un total qui leur permet de dépasser le FC Barcelone et le Bayern Munich (5 titres chacun) au palmarès de l’épreuve. Seuls le Real Madrid (13 titres) et l’AC Milan (7) se trouvent devant le club de la Mersey.

L’Angleterre encore loin derrière l’Espagne

Ce succès des Scousers met un terme à l’hégémonie des clubs espagnols, qui avaient fait main basse sur la C1 ces cinq dernières années grâce au Real Madrid (2014, 2016, 2017, 2018) et au FC Barcelone (2015). Il fallait d’ailleurs remonter à 2012 pour trouver trace d’une victoire anglaise en finale, à savoir celle de Chelsea contre le Bayern Munich (1-1, 4-3 t.a.b.). L’Angleterre est maintenant la deuxième nation la plus titrée de la compétition (13 sacres), juste devant l’Italie (12) mais toujours derrière l’Espagne (18).