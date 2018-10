Ligue des champions - Pas de but contre MU mais une belle soirée pour Cristiano Ronaldo

Des retrouvailles dans la joie. Célébré comme il se doit par le public d'Old Trafford, Cristiano Ronaldo a passé une belle soirée dans le stade qui a vu son talent exploser aux yeux de l'Europe. Il n'a pas marqué mais s'est montré très actif et la Juventus s'est imposée contre Manchester United pour le compte de la 3e journée de la Ligue des champions (0-1).

Aligné en pointe, Cristiano Ronaldo n'a pas hésité à décrocher pour venir chercher des ballons jusqu'au milieu de terrain et prendre part à la construction du jeu de son équipe dans un début de match nettement en faveur des Turinois. Il a également beaucoup bougé sur tout le front de l'attaque et s'est retrouvé à l'origine de l'ouverture du score des visiteurs par Dybala en accélérant sur la droite avant d'adresser un centre qui a pris à défaut la défense mancunienne (17e).

Le sourire jusqu'au bout

Le Portugais a aussi servi de pivot et Cancelo a pu chauffer les gants de De Gea d'une lourde frappe après un une-deux devant la surface (23e). Mobile, volontaire et tranchant, le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions (120 buts) souhaitait forcément illuminer son retour dans le Théâtre des rêves en faisant trembler les filets adverses. Il s'y est employé sur un joli coup franc flottant (38e) et d'une surpuissante reprise de 20 mètres qui filait sous la barre (52e) mais David De Gea s'est interposé à chaque fois.

Alors qu'il comptait déjà 5 buts en C1 avec le Real Madrid à la même époque l'an dernier, CR7 n'a toujours pas réussi à ouvrir son compteur but dans la compétition cette saison. Cela n'a cependant pas atténué sa joie au coup de sifflet final et il s'est retrouvé à genoux sur la pelouse d'Old Trafford pour célébrer le succès étriqué de la Vieille Dame (0-1). A la fois appliqué et souriant, il est toujours resté calme malgré les fautes mancuniennes sur et n'a pas davantage bronché quand des spectateurs sont entrés sur le terrain pour venir le saluer et lui demander un selfie à la fin du match.