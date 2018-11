LIGUE DES CHAMPIONS - PSG-NAPLES : Edinson Cavani, Adrien Rabiot et Presnel Kimpembe sur le banc ?

C'est une décision forte que pourrait prendre Thomas Tuchel ce mardi. Alors que le PSG joue son avenir en Ligue des champions ce mardi à Naples, l'entraîneur allemand aurait décidé de faire un choix tranché, celui de ne pas titulariser l'Uruguayen sur le front de l'attaque parisienne rapporte Yahoo Sport. Blessé (cuisse) contre l'OM et Lille, Edinson Cavani avait repris l'entraînement ce lundi et aurait pu être titularisé par le technicien allemand. El Matador reste néanmoins dans le groupe et pourra faire sa rentrée en cas de besoin.

Edinson Cavani (Paris Saint-Germain)Getty Images