Ligue des champions - PSG - Etoile Rouge Belgrade : au PSG, le pouvoir est à la jeunesse

Lundi, on attendait l'annonce par le Paris Saint-Germain de la prolongation d'Angel Di Maria. Le champion de France a finalement communiqué une autre nouvelle : celle de l'extension du bail de Colin Dagba, 20 ans, jusqu'en 2023. Un signe supplémentaire du rôle prépondérant pris par les jeunes dans la capitale depuis l'arrivée de Thomas Tuchel. En faisant confiance à Dagba, N'Soki ou Diaby, l'entraîneur allemand n'hésite pas à faire confiance à ses "titis". Y compris à l'orée d'échéances importantes, comme la réception de l'Étoile Rouge de Belgrade en Ligue des champions mercredi (18h55).

Après tout, lancer des jeunes aurait pu ressembler à un choix par défaut. Les circonstances n'ont pas aidé le PSG en ce début de saison : avec une marge de manœuvre réduite sur le marché des transferts cet été due au fair-play financier, des blessures longue durée comme celle de Layvin Kurzawa, ou des coups du sort comme la suspension de Kylian Mbappé, Thomas Tuchel a parfois pu avoir les mains liées. Ce, même si l'effectif du PSG reste bien supérieur, en qualité comme en quantité, à tous ses concurrents nationaux.

De véritables premiers choix

Pour autant, les jeunes parisiens sont devenus bien plus qu'une roue de secours. Ils font, aujourd'hui, partie intégrante de la rotation du champion de France. Qu'ils s'appellent Christopher Nkunku (20 ans), Stanley N'Soki (19 ans), Colin Dagba (20 ans), Moussa Diaby (19 ans), ou Timothy Weah (18 ans). Il n'y a qu'à regarder la répartition des temps de jeu dans l'effectif du PSG : les deux premiers cités ont déjà joué 381 minutes en dix rencontres (soit le douzième plus gros temps de jeu de l'effectif), quand Dagba a presque autant joué que Juan Bernat (294 minutes contre 303), et Diaby un peu moins que Julian Draxler (281 minutes contre 242).

Mieux, les "titis" ne font pas que compenser : ils commencent à devenir des premiers choix. A Nice, Diaby et Nkunku ont occupé les couloirs dans le système à trois défenseurs concocté par Thomas Tuchel. Résultat : l'une des prestations parisiennes les plus abouties du début de saison (victoire 3-0). À Reims, quelques jours plus tôt (victoire 4-1), ce sont N'Soki et Dagba (blessé en cours de rencontre) qui avaient été titularisés par le coach allemand. Et cela, alors que Thilo Kehrer et Juan Bernat, les recrues de l'été, étaient disponibles.

Stanley N'Soki fête un but avec Christopher NkunkuEurosport

"Si vous êtes prêts, vous aurez toujours une chance"

Certes, le choix des dirigeants parisiens s'était porté sur Thomas Tuchel justement pour sa capacité, démontrée à Dortmund, à lancer de jeunes joueurs. Le coach allemand a déjà rempli sa mission. La formation du PSG est bien représentée : depuis le début de la saison, Tuchel a déjà utilisé dix joueurs formés au club (Areola, Kimpembe, Rabiot, Nkunku, Diaby, N'Soki, Dagba, Rimane, Bernède, Weah), tout en en titularisant cinq en même temps face à l'OGC Nice.

"Pour moi, ça n'est pas un problème si vous êtes jeune ou non. Si vous êtes prêt, vous aurez toujours une chance", expliquait l'entraîneur parisien après le match face à Reims. Tout en ajoutant : "Ils doivent se montrer patients (...) car c'est super difficile de devenir un joueur dans ce club. Mais vous devez essayer parce que cela vaut le coup." Et car cela arrange, aussi, le coach parisien, qui peut du coup se permettre de faire souffler Edinson Cavani face à Nice, ou Presnel Kimpembe lors du match précédent, sans trop perdre en qualité.

Avec 25 joueurs utilisés en dix rencontres de championnat, le PSG sauce Tuchel ressemble en tout cas à une rampe de lancement idéale pour les jeunes. D'autant que d'autres poussent, comme Yacine Adli, qui a signé son premier contrat professionnel en début de saison. Ce qui permet au club d'éviter de perdre ses espoirs, comme Kingsley Coman il y a quelques années, ou comme Claudio Gomes (18 ans), parti à Manchester City cet été. Encore leur faut-il confirmer désormais. L'avantage, c'est qu'ils auront des opportunités pour le faire. Y compris, sûrement, dès mercredi contre l'Étoile Rouge.