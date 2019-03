Ligue des champions - Real Madrid-Ajax (1-4) : La soirée parfaite de Dusan Tadic

Dusan Tadic, le joueur qui a mis le Real à ses pieds. Si l'Ajax Amsterdam a réalisé un exploit collectif, mardi soir, en allant corriger le Real Madrid dans son antre du Santiago Bernabeu (1-4), ressortir une performance individuelle n'est pas non plus une hérésie. Sur la mythique pelouse madrilène, un homme a brillé au milieu de ses coéquipiers, c’est Dusan Tadic (30 ans). Auteur de deux passes décisives et d’un but, le Serbe a illuminé la soirée de sa classe.

Arrivé l’été dernier en provenance de Southampton contre la somme de 12 millions d’euros, l'attaquant, rapidement devenu titulaire au sein du onze de l'Ajax, s’est tout simplement montré excellent. Surtout, il a fait énormément de mal au secteur défensif madrilène. Fort mentalement, le joueur de 30 ans s'est senti à son aise sur un terrain où beaucoup ont explosé physiquement et psychologiquement.

"C'est une soirée très spéciale pour l'Ajax et pour moi-même", a-t-il déclaré après la rencontre. "Nous avons montré que nous pouvions le faire, grâce au travail de tout le monde, les joueurs et le staff. Nous avions tous le même objectif. Nous pouvons être très fiers. Cela nous donne de l'énergie pour la fin de la saison."

Tadic, l'homme à tout faire de l'Ajax

Ce qui est ressorti surtout de son match, c’est sa capacité à percer les lignes et à les désorganiser. Son autre grande qualité a été sa façon de décrocher et de se mettre dans des situations favorables pour marquer. Impactant physiquement, Tadic n’a jamais hésité à faire les efforts défensifs nécessaires. Il a apporté de l'équilibre et grandement facilité le travail de ses coéquipiers. Buteur, passeur, organisateur, Tadic c'est trois joueurs en un.

Le Serbe s’est montré dangereux à de nombreuses reprises lors de ce match spécial, forçant Courtois à l’exploit, que ce soit par ses tirs ou ses passes toujours très bien placées. Cette saison Tadic c’est six buts et quatre passes décisives en Ligue des champions et… 25 buts et 13 passes en championnat. Le Serbe a rejoint un certain Lionel Messi au classement des meilleurs buteurs de la compétition et n’a plus que deux buts de retard sur Lewandowski, premier du classement. Il pourra profiter des quarts pour le rattraper.