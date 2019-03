Ligue des champions - Real Madrid : La dernière chance du soldat Solari

Santiago Solari sera-t-il toujours l’entraîneur du Real Madrid l’été prochain ? Ca semble bien mal parti. La Maison blanche est éliminée de la Coupe du Roi et à moins d’un énorme coup du sort, ne remportera pas le championnat espagnol (troisième à 12 points du FC Barcelone). La seule chose qui pourrait sauver Solari sous contrat jusqu’en 2021, et la saison du Real, c’est une quatorzième coupe aux grandes oreilles.

La confiance côté Ajax ?

Pour gagner un titre cette saison, le plus probable c'est la Ligue des champions”, a concédé le portier belge Thibaut Courtois. “En une semaine on a perdu gros, j'espère que mardi ça passera [contre l'Ajax, ndlr]”. Les Merengue ont perdu coup sur coup deux Clasicos, à domicile (0-3 et 0-1).

Sergio Reguilon of Real Madrid, Lionel Messi of FC BarcelonaGetty Images

Contre l'Ajax, les hommes de Solari s’en sont sortis de peu au match aller (1-2). Ils ont été malmenés pendant de longues minutes par des Néerlandais combatifs et appliqués. Il ne faudra pas se montrer hésitant contre l’Ajax. Le Real vient de signer sa troisième défaite à domicile TTC, une première depuis… 2003, et les joueurs d'Erik ten Hag pourraient profiter de cette très mauvaise passe pour éliminer, dès les huitièmes, l’équipe de Solari.

Et ce d’autant plus que, physiquement, les deux Clasicos ont laissé des traces : “Ces deux clasicos ont été très intenses, avec beaucoup d'efforts consentis et cela se ressent. Nous n'avons pas eu le temps de récupérer”, a regretté Sergio Ramos, suspendu pour le huitième.

Objectif Ligue des champions

Un certain Zinedine Zidane a été dans la même situation quelques années auparavant, en 2016 et 2018. Exit les espoirs de remporter le championnat, ou la Coupe du Roi ces deux années, le champion du monde avait centré son discours sur la Ligue des champions, avec la réussite que l’on lui connait.

Et encore, Zidane a eu la chance de pouvoir compter sur Cristiano Ronaldo, parti l’été dernier pour la Juventus Turin. L’attaquant n’a pas vraiment été remplacé, et Karim Benzema peine à assumer ce rôle de leader de l’attaque malgré ses 60 buts en Ligue des champions. Vinicius Jr. a fait ses preuves mais reste encore trop jeune et inexpérimenté.

Ce huitième peut également être une dernière chance pour Solari de renouer avec son vestiaire. Selon la presse madrilène, les relations entre l’entraîneur et ses joueurs sont glaciales. Ces derniers n’ont pas compris la titularisation de Gareth Bale, samedi, contre le FC Barcelone. Le Gallois a été préféré à Lucas Vazquez ou Marco Asensio et a été transparent pendant ses 63 minutes sur le terrain.