Ligue des champions - Real Madrid : Sergio Ramos laissé au repos par Julen Lopetegui

Le défenseur et capitaine du Real Madrid Sergio Ramos a été laissé au repos par Julen Lopetegui pour le match de Ligue des Champions contre le CSKA Moscou, l'entraîneur du club merengue assurant qu'il doit "garder des forces" pour le reste de la saison.

"Sergio Ramos n'est pas venu parce qu'il a joué plus que n'importe qui en championnat et qu'il faut garder des forces pour le reste de la saison. Ce n'est rien de plus, c'est de la gestion, comme pour n'importe quel joueur, a déclaré l'ex-sélectionneur de l'Espagne en conférence de presse. Qu'il ne vienne pas à Moscou, c'est ma décision."

Outre Sergio Ramos, l'ailier Gareth Bale n'a pas été retenu pour le déplacement à Moscou. Le Gallois est sorti à la pause du derby contre l'Atlético (0-0) en championnat d'Espagne, samedi. Ces absences s'ajoutent à celles d'Isco (appendicite) et de Marcelo (mollet).