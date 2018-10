Ligue des champions - Sans Messi, le Barça s'impose face à l'Inter (2-0) grâce à Rafinha et Alba

Après sept victoires de suite, toutes compétitions confondues, l’Inter Milan a buté sur un FC Barcelone intraitable dans son antre du Camp Nou. Trop occupés à défendre et rarement dangereux, les Italiens ont fait face à des Catalans, certes privés de Lionel Messi, mais quand même injouables. Un but de Rafinha, ancien de l’Inter, et un autre de Jordi Alba permettent au Barça de continuer son sans-faute en Ligue des Champions et de prendre, seul, la tête du groupe B, celui de la mort. Non contents de prendre une bonne option pour une qualification pour les huitièmes, les Blaugrana ont parfaitement préparé le Clasico face au Real Madrid programmé pour dimanche.

