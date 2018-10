Ligue des champions : Thiago Silva forfait, Di Maria et Verratti vont mieux

La nouvelle s'est confirmée ce mardi. Dans l'air depuis lundi soir, le forfait de Thiago Silva pour PSG - Napoli mercredi (21h) est officiellement confirmé par le joueur lui-même, via une publication sur son compte Instagram. "Demain retour à la ligue des champions !!, a écrit l'international brésilien. Malheureusement, je ne serai pas sur le terrain. Ce sont des choses qui arrivent dans notre profession !! Mais je fais confiance à mon équipe, que Dieu vous bénisse les gars".

Yahoo Sport révélait dans la journée que le capitaine parisien, touché aux ischio-jambiers et déjà ménagé samedi dernier en championnat face à Amiens (5-0), ne s'était pas entraîné ce mardi matin avec ses coéquipiers. L'incertitude régnait ainsi sur la présence du défenseur central mercredi soir sur la pelouse du Parc des Princes pour accueillir Naples même si le staff du PSG se voulait prudent. "Thiago n'a pas fait l'entraînement ce matin, nous avons un autre entraînement demain matin mercredi, a expliqué son entraîneur Thomas Tüchel plus tard en conférence de presse. Un test est possible, mais c'est très court et je pense que c'est très difficile qu'il joue".

Pour contrer l'attaque napolitaine, l'entraîneur allemand devrait donc aligner la paire Marquinhos-Kimpembe. Du côté de Marco Verratti et Angel Di Maria, le pire semble passé. Remplacé à la mi-temps de PSG-Amiens, l'international italien était bien présent à l'entraînement avec ses coéquipiers ce mardi. Même topo pour son coéquipier argentin, en délicatesse avec sa cuisse mais qui semble remis à l'aube du choc face au Napoli.