Mauricio Pochettino ne veut pas en dire plus sur Harry Kane, de retour de blessure mais incertain pour la finale de Ligue des champions samedi contre Liverpool. "Je ne sais pas si Kane (jouera). Nous avons encore une séance d'entraînement, je serai prêt à décider après celle-ci", a dit le technicien argentin en conférence de presse au stade Metropolitano de Madrid.

"Ce ne sera pas facile de prendre une décision (samedi). Nous avons toutes les informations et nous connaissons chaque détail. Pour tenter de gagner, vous ne pouvez utiliser que 11 joueurs, c'est la situation la plus pénible", a-t-il ajouté. Kane n'a plus joué depuis le quart de finale aller de la C1 contre Manchester City, où il s'était blessé à une cheville, le 9 avril. Il a repris la course début mai.

Kane se dit "prêt"

Au risque de manquer de rythme, l'attaquant international anglais, leader d'attaque des "Spurs", a pour sa part assuré lundi qu'il était "prêt" à jouer et que la décision de l'aligner ou non revenait à Pochettino. S'il optait pour laisser Kane sur le banc, le technicien argentin pourrait repositionner en pointe le Sud-Coréen Son Heung-min et aligner sur l'aile le Brésilien Lucas Moura, héros de la demi-finale avec un triplé contre l'Ajax Amsterdam.

En finale de Ligue des champions pour la première fois de son histoire, Tottenham rêve d'une consécration européenne samedi soir (21h) au stade Metropolitano, à condition de dompter Liverpool, finaliste l'an dernier face au Real Madrid (3-1).