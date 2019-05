"Pour une compétition sportive, ce sera probablement le plus grand déploiement que nous ayons fait pour garantir la sécurité", a déclaré en conférence de presse le directeur général de la police espagnole, Francisco Pardo Piqueras. C'est plus encore que la finale de Copa Libertadores entre les clubs argentins de River Plate et Boca Juniors, qui s'était tenue en décembre dernier sans incidents notables dans la capitale espagnole sous la surveillance de 4.000 agents, a-t-il rappelé.

La finale sud-américaine avait été délocalisée au stade Santiago-Bernabéu de Madrid après de graves incidents à Buenos Aires. Samedi, le dispositif inclura plus de 2.000 policiers nationaux, en plus d'agents d'autres corps des forces de l'ordre, des pompiers et des gardes de sécurité privés, a précisé la préfecture de Madrid dans un communiqué.

32.000 supporters anglais attendus

Quelque 32.000 supporters anglais sont attendus pour assister à la finale de la compétition-reine des clubs européens au stade Wanda Metropolitano de l'Atlético Madrid. Les milliers de fans sans billet pour le stade qui suivront la rencontre dans Madrid ont suscité des craintes d'actes de hooliganisme. Certains bars ont décidé de fermer le soir de la finale, ont rapporté des médias espagnols.

En avril 2017, huit supporters d'un autre club anglais, Leicester, avaient été condamnés à Madrid après des heurts en marge d'un quart de finale de Ligue des champions entre l'Atlético et leur club. Madrid a déjà accueilli plusieurs fois la finale de Ligue des champions, la dernière fois en 2010. L'Inter de Milan avait battu le Bayern Munich 2-0, sans qu'il n'y ait eu d'incidents à déplorer.