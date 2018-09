Ligue des champions : Une entrée en matière sereine pour le Real Madrid contre la Roma

Pour entamer la défense de son titre, le triple champion d’Europe a expédié les affaires courantes contre l’AS Rome ce mercredi soir. Le Real Madrid s’est tranquillement et logiquement imposé contre le club italien (3-0) grâce à des buts d’Isco (45e), Gareth Bale (58e) et Mariano Diaz (90e+2). Les Madrilènes n’ont jamais vraiment tremblé dans cette partie et prennent un départ idéal avant d’aller défier le CSKA Moscou en Russie, dans quinze jours. Dans le même temps, les Russes sont allés chercher le match nul (2-2) sur la pelouse du Viktoria Plzen.

Un travail de sape logiquement récompensé

A une exception près, et elle n’est pas anodine puisqu’elle s’appelle Cristiano Ronaldo, le Real Madrid alignait quasiment le même onze que celui qui avait soulevé la treizième Ligue des champions de l’histoire du club en mai dernier contre Liverpool (3-1). Le Portugais était donc remplacé par Gareth Bale et, depuis le début de saison, le Gallois rend la confiance que Julen Lopetegui a placée en lui. Mais avant de se mettre en évidence en inscrivant le deuxième but madrilène (2-0, 58e) sur une ouverture millimétrée de Luka Modric, l’ancien joueur de Tottenham a participé à la domination totale des Merengue.

La première période a été copieusement à l’avantage des champions d’Europe. L’AS Rome n’a fait que subir et plier sans rompre (4e, 8e, 9e, 16e, 18e, 38e, 39e). Jusqu’à la 45e minute. Isco a déposé un coup franc, qu’il avait lui-même provoqué, dans le petit filet (1-0, 45e) pour enfin matérialiser l’emprise de la Maison Blanche sur la rencontre. Les coéquipiers de Marcelo ont ensuite continué leur travail de sape, logiquement récompensé. Bale, pas en réussite en trouvant la barre (51e), a donc doublé la mise (58e).

L'action de génie d'Asensio, le bijou de Mariano

Les supporters madrilènes n’ont pas fait le déplacement pour rien au stade Santiago Bernabeu. Marco Asensio a failli les gratifier d’un but d'anthologie (79e) - contrôle orienté et roulette dos au but suivi d’un tir à l’aveugle -. Ils se contenteront allègrement de la jolie frappe dans la lucarne de Marino Diaz (3-0, 90e+2), qui disputait son premier match depuis son retour sous le maillot immaculé du Real.

Pour cette entrée en lice, Lopetegui avait décidé de titulariser Keylor Navas au détriment de Thibaut Courtois, pourtant titulaire lors des deux derniers matches du Real. Le gardien costaricien s’est acquitté de sa tâche avec brio en repoussant les tentatives romaines (49e, 88e). La copie rendue est (très) propre pour le Real Madrid. Jusqu’à maintenant, le triple tenant de la Ligue des champions ne souffre pas du départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin. Et le Portugais a vécu une soirée bien moins joyeuse que ses anciens partenaires…