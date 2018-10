Ligue des champions - Une seule solution pour Manchester United et Mourinho : le rebond

Les maux semblent profonds mais la saison continue et les matches s'enchaînent pour Manchester United. Mal embarqués en Premier League après une nouvelle vilaine défaite sur la pelouse de West Ham (3-1) et déjà éliminés de la Carabao Cup, les Red Devils n'ont pourtant pas le temps de s'apitoyer sur leur sort car ils doivent maintenant se tourner vers la réception de Valence en Ligue des champions. "Personnellement, je suis vraiment heureux d'avoir un nouveau match à disputer mardi, avance le coach José Mourinho. Je préfère cela à devoir attendre samedi prochain et de passer une semaine avec toutes ces mauvaises émotions".

Victorieux de leur première rencontre du groupe H chez les Young Boys de Berne (0-3), les Mancuniens voudront confirmer à domicile face à une formation valenciane qui peine également sérieusement dans ce début de saison et a attendu samedi dernier pour enfin décrocher son premier succès en Liga (0-1 chez la Real Sociedad). "J'attends avec impatience ce match de mardi et j'espère que mes joueurs sont dans le même état d'esprit, assure encore l'entraîneur mancunien. Je ne me plains pas de leur attitude".

Une confiance à retrouver

Souvent enclin à critiquer ouvertement ses hommes, José Mourinho semble avoir compris qu'une bonne partie de son groupe était en train de lui échapper. Il doit aussi savoir qu'il ne pourra pas relancer son équipe sans apaiser les tensions avec ses joueurs. "Nous devons rapidement nous remobiliser et évacuer la déception", abonde d'ailleurs Ashley Young.

Vidéo - Mourinho : ''C'est vous qui réclamiez Martial depuis très très très longtemps'' 00:47

Car même s'il est de plus en plus contesté devant ce qui constitue le plus mauvais départ de Manchester United en Premier League depuis la saison 1989-90, Mourinho reste le seul à pouvoir remettre son équipe dans le bon sens. Après son clash avec Paul Pogba et la mise à l'écart d'Alexis Sanchez, il lui appartient désormais clairement de changer de cap et de remonter le moral de ses troupes. Dans le cas contraire, la crise mancunienne s'accentuerait dangereusement avant la trêve internationale.

Un système de jeu à stabiliser

Pour éviter une nouvelle déconvenue, José Mourinho devra également permettre à joueurs de retrouver de véritables repères et des automatismes sur le terrain. A cause de ses multiples compositions de départ, de ses atermoiements tactiques entre le 4-3-3 et le 4-2-3-1 et même un récent passage à une défense à 5, le technicien portugais ne favorise pas la sérénité. Et l'absence de réelle ligne directrice dans le jeu n'arrange rien.

Avec déjà 14 buts encaissés en 9 matches toutes compétitions confondues, les faiblesses de l'arrière-garde mancunienne sautent ainsi aux yeux et plombent forcément les prestations de l'ensemble de l'équipe. Pour pallier les erreurs récurrentes de la charnière centrale Lindelöf-Smalling, José Mourinho aura certainement la tentation de renforcer son secteur défensif. La priorité actuelle de Manchester United sera en effet de s'appuyer sur des bases solides pour éviter un nouveau naufrage.