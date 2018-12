Klopp félicite ses joueurs après la victoire face à Naples : "Les garçons ont tellement bien joué"

"J'ai encore plein d'adrénaline. Les garçons ont tellement bien joué. On a joué avec intensité. On aurait pu marquer plus. On n'a jamais baissé d'intensité. (...) C'était incroyable! (...) Mohamed Salah a marqué un but incroyable et je n'ai aucune idée de comment Alisson a pu faire un arrêt comme ça. C'était un match fou, avec des contre-attaques de partout, mais nous étions prêts. C'était Anfield en couleurs. Merci Anfield, c'était incroyable."

L'entraîneur des Reds ne pense surtout pas au tirage qui aura lieu lundi prochain : "Je me fiche de savoir qui on va prendre. Jusqu'à encore il y a peu, je ne savais même pas si nous serions du tirage au sort."