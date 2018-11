Liverpool, le revers surprise qui peut changer la donne

Liverpool pouvait-il espérer mieux ? Dépassés en première mi-temps et inoffensifs en seconde, les Reds ont subi mardi la loi de l'Etoile Rouge à Belgrade (2-0). Plus réalistes, les Serbes peuvent remercier Milan Pavkov, auteur d'un doublé. Avec cette défaite, les hommes de Jürgen Klopp, méconnaissables après l'écrasante victoire du match aller (4-0) il y a deux semaines, laissent revenir leur adversaire du soir dans la course à la qualification. Mais surtout, avec un déplacement à Paris et la réception de Naples à venir, Liverpool s'est placé dans une situation préoccupante dans ce groupe C alors qu'il pouvait s'envoler en tête.

La faute sans doute à une attaque apathique, incapable de se montrer dangereuse la majeure partie du match. Sadio Mané, très juste dans ses choix, a dû se sentir bien seul aux côtés d'un Mohamed Salah hésitant (8 tirs, 3 cadrés) et d'un Sturridge invisible (et remplacé à la pause par Firmino). Pris à la gorge d'entrée par les Serbes, récompensés par un doublé de Milan Pavkov dans la première demi-heure, les Reds ont démontré une fébrilité défensive étonnante après le festival du match aller. Van Dijk et Matip, fautifs sur le premier but, et Wijnaldum, à l'origine de la perte de balle sur le deuxième, ont passé une soirée compliquée.

Henderson, chainon manquant

Plus entreprenants après la pause, les Reds n'ont pourtant jamais paru en position de faire basculer cette rencontre. Trop brouillons, les hommes de Jürgen Klopp ont fait preuve d'une pauvreté offensive dont ils nous ont rarement habitués. Manque d'implication collective ou imagination défaillante ? Les Reds ont en tout cas manqué d'un capitaine pour mieux gérer le temps fort serbe en début de match. L'absence de Jordan Henderson, blessé à une cuisse, a laissé un grand vide dans le combat physique.

A l'inverse, les Serbes ont su parfaitement gérer leur match : sereins et agressifs en début de match, ils ont sur faire bloc une fois le break fait. Décidément imprévisibles, ils obtiennent une victoire méritée et peuvent encore croire à une qualification. Car avec cette défaite, Liverpool relance tout dans ce groupe C. Avec 4 points, les Serbes n'ont plus que deux unités de retard sur les Anglais avant les deux derniers matchs. Surtout, Liverpool laisse le champ libre au PSG ou à Naples pour prendre les rênes du groupe. Avec un déplacement au Parc des Princes puis la réception des Napolitains, Liverpool a eu une bien mauvaise idée de s'incliner ce mardi soir à Belgrade.