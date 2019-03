L’UEFA ouvre une enquête disciplinaire sur Neymar pour sa sortie après PSG - Manchester United

Le PSG ne risque pas d'oublier la soirée du 6 mars dernier. En plus de son élimination rocambolesque face à Manchester United (1-3), le club de la capitale a appris, ce mecredi, que l'UEFA avait décidé d'ouvrir une enquête disciplinaire sur Neymar. Blessé pour cette rencontre, le joueur était tout de même présent au Parc des Princes. Et peu après le coup de sifflet final, il n'avait pas hésité à critiquer publiquement l'arbitrage sur son profil Instagram.

Buffon avait pris trois matches

"C’est une honte, ils mettent quatre personnes qui ne connaissent rien au football pour visionner les ralentis à la VAR. Il n’y a pas penalty. Comment il peut faire main alors qu’il est de dos. Allez vous faire enc***... ", pouvait-on lire. Pour ses propos, Neymar est donc sous le coup d'une enquête de la part de l'instance, qui pourrait décider de lui infliger une suspension.

À titre de comparaison, Gianluigi Buffon avait écopé de trois matches la saison dernière après certaines de ses déclarations. Le gardien, qui évoluait alors à la Juve, n'avait pas digéré le penalty accordé au Real Madrid lors du quart de finale retour. "Il faut des gens qui aient les compétences et la personnalité pour pouvoir rentrer dans de tels stades. Il faut avoir une certaine sensibilité pour comprendre l'importance de certains moments... Et si on ne l'a pas, il vaut mieux être dans la tribune, avec ses amis, et des frites pour regarder le match", avait-il alors lâché.