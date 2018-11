Lyon accroche Manchester City (2-2) et est en bonne place pour la qualification

Décidément, cet OL a du mal à finir le travail. Les Gones ont longtemps cru réitérer l'exploit fait sur la pelouse de Manchester City, ce mardi au Groupama Stadium. Mais, comme de coutume cette saison en Ligue des champions, les hommes de Bruno Genesio ont fini par concéder un match nul (2-2). Beaucoup auraient signé pour une telle performance face au champion d'Angleterre. Mais Lyon, qui a mené deux fois grâce à un doublé de Maxwel Cornet (55e, 81e), peut nourrir des regrets après les égalisations d'Aymeric Laporte (62e) et Sergio Agüero (83e). D'autant qu'après la victoire tardive du Shaktar Donetsk à Hoffenheim (2-3), les Rhodaniens devront assurer en Ukraine pour se qualifier en huitièmes de finale.

Si l'Olympique Lyonnais peut être mécontent d'un tel résultat, c'est parce que, comme à l'Etihad Stadium en septembre, il a regardé City dans les yeux. Porté par un duo Ndombélé - Aouar étincelant, Lyon a eu le ballon et les occasions en première période. Et, sans la maladresse incroyable de Memphis Depay et Maxwel Cornet, tous deux échouant en position parfaite aux six mètres (14e, 30e), les hommes de Genesio auraient pu rentrer au vestiaire avec deux buts d'avance. Voire trois, si la reprise acrobatique de l'Ivoirien n'avait pas fait trembler la barre transversale d'Ederson (43e).

Et pourtant Cornet avait tout fait...

C'est au retour des vestiaires, où les locaux paraissaient les plus vulnérables face à la montée en puissance des Skyblues, qu'est venue l'ouverture. Maxwel Cornet, déjà buteur à l'Etithad, a récidivé d'une magnifique frappe du gauche en lucarne depuis l'entrée de la surface (55e). Avant de voir double, en terminant devant Ederson après un ballon parfait de Depay (81e).

Problème : l'OL n'a pas su tenir. Laporte avait déjà répondu immédiatement au premier but de l'Ivoirien, de la tête après un coup-franc excentré (62e). Agüero l'a imité, d'un coup de casque sur corner (83e).

Plus d'informations à suivre...